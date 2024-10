Após a pior derrota em casa da era Jones, o proprietário apóia o técnico McCarthy

ARLINGTON, Texas – Depois de sofrer a pior derrota em casa de sua época como proprietário e gerente geral do Dallas Cowboys, por 47 a 9 para o Detroit Lions no domingo, Jerry Jones apoiou seu técnico, Mike McCarthy.

“Oh, eu nem considerei isso”, disse Jones sobre uma mudança potencial. “Não estou considerando isso. Só para que você fique claro, não estou considerando isso.”

Quando lembrado da mudança de treinador anterior que ele fez na temporada em 2010, quando demitiu Wade Phillips e nomeou Jason Garrett como técnico interino após uma partida de 1 a 7, Jones tornou-se conciso.

“Isso seria uma hipótese. Nesse assunto, você acha que sou um idiota? Você acha? OK. Bem, não vou fazer hipóteses com você sobre se consideraria uma mudança de treinador à luz do momento em que estamos.” Estou sentado aqui com ele.

McCarthy está no último ano de contrato. Apesar de ter conseguido três finalizações consecutivas por 12-5, a falta de sucesso dos Cowboys nos playoffs – eles não avançaram além da rodada divisional dos playoffs e perderam dois jogos da pós-temporada no AT&T Stadium desde que ele foi contratado em 2020 – colocou McCarthy’s futuro em questão ao entrar na temporada.

Os Cowboys estão 3-3 após a derrota para os Leões, entrando na semana de folga. Eles estão apenas um jogo atrás do Washington Commanders na NFC East, mas perderam os três primeiros jogos em casa pela primeira vez desde 2010 e foram superados por 66 pontos nesses jogos.

“Bem, estamos desapontados por estarmos 3-3”, disse Jones. “Não culpo necessariamente McCarthy pelo lado das três derrotas. Os jogadores dirão que também tiveram algo a ver com isso. você, ele teve algo a ver com isso, então não é tudo culpa dele.

Antes de domingo, a maior derrota em casa na era Jones ocorreu em 2001 (36-3 para o Philadelphia Eagles). Houve apenas outras três derrotas em casa com maior margem de derrotas na história do time.

Pelo terceiro jogo consecutivo em casa, os Cowboys enfrentaram um grande déficit no intervalo. Eles perdiam por 27-6 para o Lions depois de ficarem atrás de 21-6 para o Baltimore Ravens e 35-16 para o New Orleans Saints. Na derrota do wild card da última temporada para o Green Bay Packers, os Cowboys perdiam por 27-7 no intervalo.

Sem Micah Parsons (entorse de tornozelo) e Eric Kendricks (ombro), bem como DeMarcus Lawrence e DaRon Bland, que estão na reserva devido a lesões nos pés, os Cowboys sabiam que seriam desafiados defensivamente.

“Como posso explicar isso? Acho claramente, número 1, que fomos derrotados hoje”, disse McCarthy. “Eles são uma equipe muito boa. O fato é que eles estão mais à nossa frente neste momento da Semana 6.”

Dak Prescott foi interceptado na end zone na segunda série dos Cowboys. Foi sua terceira virada na zona vermelha em dois jogos. Após essa reviravolta, os Cowboys tiveram três e-out duas vezes e quatro-e-out nas três posses seguintes.

Um buraco de 10-3 se transformou em um buraco de 27-3 faltando 36 segundos para o final do segundo quarto.

Após a interceptação, “não senti que houvesse outra jogada positiva depois disso para que pudéssemos construir alguma coisa”, disse Prescott. “Muito frustrante.”

Os Cowboys terão que remoer essa derrota por duas semanas, já que se despedirão na próxima semana. Eles retornam em 27 de outubro contra o San Francisco 49ers, que derrotou os Cowboys três vezes consecutivas, incluindo 42 a 10 no ano passado no Levi’s Stadium.

“Temos uma semana de folga pela frente, uma espécie de tempo para reiniciar, reorientar e chegar lá daqui a duas semanas e responder”, disse o tight end Jake Ferguson. “Então esse é um grande problema. E trata-se apenas de voltar, revidar.”

Como quarterback dos Cowboys, Prescott está ciente do que envolve sua posição assim como o treinador, mas expressou sua crença em McCarthy.

“Irei para a guerra por aquele cara, com aquele cara todos os dias. E não sou o único naquele vestiário”, disse Prescott. “Eu sinto que todo mundo sente isso. Se você ouviu o que ele disse depois daquele jogo – não é algo que eu gostaria de contar a vocês honestamente – mas uma mensagem forte. maneira, mostre essas emoções e responda, eu vou segui-lo, eu vou segui-lo. E principalmente, quero dizer, eu sei que ele disse isso para vocês, ele disse isso aí, ele está se olhando no espelho, como todos nós. deveria. Grato por ele como meu treinador.

Domingo certamente não era a forma como Jones queria comemorar seu 82º aniversário.

“De modo geral”, disse Jones, “acho que minha mensagem é – eu sei que você não precisa me ouvir dizer isso – mas estou bem ciente de que estamos no proverbial s— agora. “