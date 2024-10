Após ser sequestrada por grupo encapuzado, vítima é encontrada morta em estrada

Corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). Foto: Polícia Científica

Uma pessoa foi encontrada morta, na manhã dessa segunda-feira (7), após ter sido vítima de um sequestro por um grupo encapuzado, em Lagoa da Canoa, interior de Alagoas. Os populares informaram que os suspeitos ordenaram que a vítima entrasse em um carro e chegaram a ouvir um disparo de arma de fogo. O cadáver foi localizado no Povoado Uruçu, na zona rural de Craíbas.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pela família e por moradores da região. Segundo as testemunhas, um grupo de quatro pessoas que estavam encapuzadas abordou a vítima em uma via pública, na Rua Lagoa do Mato.

Artigos Relacionados

Os populares também relataram que os suspeitos fizeram com que a vítima entrasse no veículo, que era similar a um HB20, de onde foi ouvido um barulho de tiro.

Naquele mesmo período do dia, os militares receberam uma denúncia de que havia um cadáver na estrada, nas imediações da entrada do Povoado Uruçu.

Ao se deslocarem para o local informado, a guarnição aguardou a chegada do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML) para realizar os procedimentos cabíveis.

A PM entrou em contato com outras equipes, e, em conjunto, constataram – através de uma foto – que a vítima era mesma do sequestro pelo grupo de quatro pessoas.

O primo reconheceu o cadáver e confirmou a identidade de seu parente.

O grupo criminoso nem o veículo envolvido no crime foram localizados.