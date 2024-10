Apostando pelos números: o incrível final de Jayden Daniels “não é ótimo” para apostas esportivas

Os apostadores nunca deixaram de acreditar no QB Jayden Daniels do Washington Commanders, e o novato que desafia as probabilidades voltou a entregar.

Daniels acertou uma Hail Mary de 52 jardas para Noah Brown quando o tempo expirou para levar os Commanders à vitória por 18-15 sobre o Chicago Bears no domingo, em uma batalha entre as duas primeiras escolhas no draft de 2024. O passe TD vencedor do jogo, que também cobriu o spread, foi sentido tanto pelos apostadores como pelas casas de apostas em todo o país.

“Isso não foi ótimo para nós”, disse John Murray, diretor executivo do Westgate SuperBook em Las Vegas, à ESPN.

Daniels havia abandonado a vitória da semana passada sobre o Carolina Panthers no primeiro tempo devido a uma lesão na costela, e sua situação permaneceu incerta antes do jogo de domingo contra o Bears.

A linha cresceu até Chicago -3, onde permaneceu até a manhã de domingo, antes da ação dos Commanders começarem a aparecer nas apostas esportivas. Daniels acabou sendo listado como ativo e liberado para jogar, e Washington fechou como favorito consensual de 1 ponto.

“Recebemos muito dinheiro dos Commanders quando ficou claro que Daniels estava no QB”, acrescentou Murray. “Ursos [winning] por mais de três era o que queríamos e teria sido um ótimo resultado para nós, mas o Bears por exatamente três também estava bem. Washington abertamente, nem tanto.”

Perdendo por 15-12 faltando segundos para o final, os Commanders fizeram 35-1 no DraftKings para vencer o jogo. A casa de apostas disse que fez apostas em Washington durante a corrida final, antes da Ave Maria. Os Bears eram -50.000 favoritos pouco antes da peça.

O Caesars Sportsbook estava oferecendo 22-1 para os Commanders durante o lance final e fez “muitas” apostas em Washington, disse o vice-presidente de negociação Craig Mucklow. O Caesars também relatou ter feito uma aposta de US$ 133.000 nos Bears a -2,5, uma aposta que passou por uma reviravolta difícil nos seis segundos finais.

Os Commanders melhoraram para 6-2 e 7-1 contra o spread.

Enormes azarões continuam a prosperar

Oito semanas após o início da temporada, as apostas esportivas foram previsivelmente calibradas em spreads. Com o San Francisco 49ers cobrindo o “Sunday Night Football”, os favoritos agora são 62-60 ATS, de acordo com as probabilidades da ESPN BET.

Dito isto, mesmo esse equilíbrio perfeito sofreu variações notáveis. Com o Cleveland Browns (+7,5) e o New England Patriots (+7,5) conquistando vitórias no domingo, os azarões com pelo menos sete pontos estão com 9-11 nesta temporada – as vitórias mais frustrantes desse tipo até a Semana 8 desde 2008, por Pesquisa ESPN.

Com o jogo de segunda à noite ainda por vir, é aqui que as coisas estão.

Resultados ATS nesta temporada, até 27/10 Semana 8 Esta temporada Azarões ATS 8-7 60-62 Azarões SU 5-10 41-81 Overs 11-4 65-57

Melhores e piores registros ATS nesta temporada Melhor Pior Colts 7-1 Panteras 1-7 Comandantes 7-1 Golfinhos 1-6 Leões 6-1 Titãs 1-6 Broncos 6-2 Jatos 2-6 *Quatro equipes 5-2 Seahawks 2-6 *Incluindo Steelers, que joga na segunda-feira

Indiana, BYU provavelmente ainda invicto

Alguém conseguirá vencer o Indiana Hoosiers? James Black/Ícone Sportswire

Perto do final de outubro, os legítimos azarões do futebol universitário começam a surgir e, nesta temporada, são cada vez mais relevantes graças à expansão do College Football Playoff para 12 times. Este ano, estamos olhando para os Indiana Hoosiers e os BYU Cougars.

Ambas as equipes estão invictas, empatadas nas respectivas classificações da conferência e 7-1 contra o spread. É o segundo melhor do país, atrás do Marshall Thundering Herd, o único time ATS invicto no futebol universitário, apesar de seu recorde de 4-3.

Indiana e BYU têm sido escolhas populares entre o público, pois continuaram a vencer e a cobrir toda a temporada. Na ESPN BET, ambos tinham 77% dos ingressos para cobrir seus spreads esta semana, o que cada um deles fez com relativa facilidade.

Na BetMGM e no DraftKings, o spread dos Hoosiers foi o mais apostado entre os ingressos e o controle na manhã de sábado, com o gerente comercial da BetMGM, Seamus Magee, apontando especificamente para Indiana como uma escolha popular para a ação de sábado. A BYU foi a segunda linha de dinheiro com maior número de apostas da BetMGM.

Indiana foi o favorito em todos os oito jogos nesta temporada, a mais longa sequência de início de campanha desde a divisão FBS/FCS de 1978. A escola cobriu os últimos sete jogos consecutivos (embora a ESPN Analytics observe que Indiana tem o 109º lugar no ranking).

Por outro lado, a BYU continua a ver o desrespeito das casas de apostas, apesar do seu jogo impressionante. Os Cougars fecharam como azarões de 2,5 pontos na UCF, tornando-os apenas o segundo time com 7-0 ou melhor desde 1978 a fechar como azarões para um time com histórico de derrotas. Com a vitória, eles são agora apenas o segundo time desde 1990 a começar com 8 a 0, apesar de terem sido azarões em metade dos jogos, de acordo com a ESPN Research.

Para levar para casa o status de “azarão”, nenhum dos times estava no quadro de probabilidades “To Make the Playoff” da ESPN BET no início da temporada. Indiana estreou com +1000 em 23 de setembro, enquanto a BYU apareceu pela primeira vez com +475 em 14 de outubro. Eles também eram grandes chances de vencer suas respectivas conferências, com os Hoosiers começando a temporada com 300-1 para vencer o Big Ten e os Cougars começando com 150-1 para vencer o Big 12.

Probabilidades e fins

Numa dessas semanas, os Falcons da Força Aérea vencerão a propagação. Imagens de Isaías J. Downing-Imagn

0: Esse é o número de vitórias ATS nesta temporada para os Falcons da Força Aérea. Eles são o único time que não conseguiu cobrir a diferença em cada um dos primeiros sete jogos nesta temporada.

-3,5: O Ohio State Buckeyes abriu como favorito consensual de 3,5 pontos na estrada sobre o Penn State Nittany Lions para o confronto de 2 de novembro. A linha cresceu para -4 na noite de domingo. O QB Drew Allar do Nittany Lions ficou de fora do segundo tempo da vitória de sábado sobre o Wisconsin Badgers e estava usando uma joelheira. Joey Feazel, que supervisiona as probabilidades de futebol universitário do Caesars Sportsbook, disse que a linha reflete esse status questionável.

“Parece estar claro que ninguém conhece essa situação, já que não vimos nenhum movimento em nenhum dos lados da linha”, disse Feazel à ESPN no domingo. “Espero que haja movimentação no spread e no total assim que tivermos mais informações sobre Allar.”

+17: O número 25 do Vanderbilt Commodores fechou como azarão em casa com 17 pontos contra o Texas Longhorns no sábado, tornando os Commodores o segundo maior azarão em casa como um dos 25 melhores times da AP neste século. Em 2005, o 24º lugar do Oregon Ducks era o azarão da casa com 21 pontos contra os Trojans USC mais bem classificados. Os Commodores perderam por 27-24.

17: Esse é o número de touchdowns marcados por tight ends no “National Tight Ends Day”, o maior total desde o início do “feriado” em 2018. Mark Andrews do Baltimore Ravens (+225) foi o único TE no top 10 de atrativos de ingressos “Anytime TD Scorer” da ESPN BET, e ele lucrou com uma pontuação durante o terceiro quarto de seu jogo.

+410: Essas são as chances do FanDuel sobre o QB Shedeur Sanders do Colorado Buffaloes, o atual favorito para ser a escolha geral número 1 no draft da NFL do próximo ano. Miami Hurricanes QB Cam Ward tem a segunda melhor probabilidade de +650.

$ 14.950,86: Esse foi o pagamento para um apostador da FanDuel que acertou uma aposta acumulada de $ 50 em duas mãos no mesmo jogo contra Atlanta Falcons TE Kyle Pitts e Tampa Bay Buccaneers TE Cade Otton.

US$ 260.000: Foi quanto dinheiro foi apostado no QB dos Browns, Jameis Winston, o terceiro jogador da NFL com maior aposta na semana 8, de acordo com dados fornecidos à ESPN pelo Pikkit, um aplicativo que permite aos apostadores sincronizar suas contas de apostas esportivas e acompanhar a ação. Apenas Ravens RB Derrick Henry e Cleveland TE David Njoku atraíram mais dinheiro dos usuários do Pikkit.

US$ 440.000: Esse foi o valor de uma aposta do Caesars Sportsbook feita no Browns +8,5 contra o Ravens, a maior aposta relatada no domingo no Caesars. Cleveland derrotou os Ravens por 29-24.