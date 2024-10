Apostas na NFL – Loza e Dopp 2024 Semana 6 adereços que aparecem

Embora amaldiçoássemos as mãos de Dontayvion Wicks e a produtividade de Roschon Johnson (2,5 YPC), os adereços ainda apareceram na semana passada. Daniel Dopp e eu cumprimos quatro de nossas seis apostas, incluindo duas escolhas de QB que foram listadas com probabilidades positivas.

Nosso objetivo é permanecer igualmente consistente e ousado na Semana 6. Com quatro equipes de folga e lesões devastando a posição de running back, há uma boa dose de incerteza a ser explorada.

Vamos nos aprofundar! — Liz Loza

Todas as probabilidades no momento da publicação. Para as probabilidades mais recentes, visite ESPN BET.

Adereços de quarterback

jogar 0:33 Jalen Hurts enfrentará os Browns? Dan Orlovsky discute por que está vencendo os Eagles em vez dos Browns na Semana 6.

Jalen machuca MAIS de 224,5 jardas de passe (-130)

Loza: Hurts superou a linha acima em dois dos quatro jogos nesta temporada. Uma dessas saídas contou com o talento de AJ Brown, que está saudável e deve começar no domingo. DeVonta Smith também retornará, proporcionando ao corpo de receptores do Philadelphia Eagles um impulso muito necessário.

Como favorito de 9,5 pontos contra o infeliz time do Cleveland Browns, há uma chance de que o Hurts não precise passar tanto. Saindo de uma despedida e com os Eagles em 2 a 2, porém, não consigo imaginar que o Hurts não queira fazer uma declaração. Este é um time que disputa o Super Bowl e atualmente está em terceiro lugar na surpreendentemente competitiva NFC East. Espero que o Hurts volte aos trilhos e faça um show em casa.

Adereços de running back

jogar 0:45 Por que Field Yates diz que David Montgomery deveria estar em todas as escalações de fantasia Field Yates explica por que David Montgomery deveria estar de volta às escalações de fantasia com os Leões voltando de um adeus.

David Montgomery 10+ jardas de recepção (-110)

Dopp: Vamos começar com as probabilidades mais curtas dos meus três adereços. Montgomery não é conhecido como o defensor do backfield do Detroit Lions – esse título vai para o dinâmico Jahmyr Gibbs – mas isso não significa que Montgomery não tenha boas habilidades de passe.

Comecemos pela defesa da equipe adversária. A linha defensiva do Dallas Cowboys está muito prejudicada. DeMarcus Lawrence está no IR e Micah Parsons, Eric Kendricks e Marshawn Kneeland foram descartados para domingo. Espero que os Leões se apoiem no jogo corrido, mas com os livros conhecendo os problemas de lesão dos Cowboys, não gosto de onde estão as linhas apressadas no momento em que escrevo. No entanto, gosto que Montgomery tenha mais de 10 jardas de recepção, uma linha que ele alcançou em três jogos consecutivos (oito recepções para 92 jardas nesse período).

Não deixe que o fato de ele ser conhecido principalmente como um running back entre os tackles e ground-and-pound o dissuada de sua habilidade no jogo de passes. Espero que esse ataque continue a encontrar maneiras de colocar a bola nas mãos desses dois running backs, e isso deve incluir trabalho de passe suficiente para atingir essa linha modesta. Dê-me mais de 10 jardas de recepção para Montgomery e, enquanto estiver nisso, assista a esta recepção furiosa de 40 jardas que ele teve contra os Seahawks na semana 4 para obter um pouco mais de motivação.

Suporte de receptor amplo

jogar 0:40 Perspectiva de fantasia da semana 6 de CeeDee Lamb Confira as estatísticas por trás do início de temporada de CeeDee Lamb, já que ele enfrentará os Leões na Semana 6.

CeeDee Lamb mais de 100 jardas de recepção (+140)

Dopp: Vamos ousar aqui. Todo mundo sabe que os Leões podem ser aproveitados pelo ar. Vimos isso acontecer com Chris Godwin, Cooper Kupp e DK Metcalf alcançando mais de 100 jardas contra o Detroit nesta temporada. São três wide receivers em quatro semanas, e espero que esse número suba para quatro WRs em cinco semanas por alguns motivos.

Primeiro, Lamb ainda não teve um jogo de sucesso em 2024. Sua maior produção de recepção foi atingir 98 jardas na Semana 4 contra os Giants, e ele esteve abaixo de 70 jardas em três de seus cinco jogos nesta temporada. Esse não é o Cordeiro que conhecemos em Dallas. Esperamos jogos maiores do talentoso jovem de 25 anos que ultrapassou 100 jardas oito vezes na temporada passada, incluindo um confronto da Semana 17 contra este time do Lions que resultou em 17 alvos para 13 recepções e 227 jardas de recepção. Embora eu não esteja esperando uma saída de 200 jardas, espero ver algo mais próximo disso do que os jogos de 60 jardas que ele vem realizando.

Em segundo lugar, os Cowboys são azarões em casa, o que significa que devemos ver muitas oportunidades no jogo de passes. Sabemos o quão boa a defesa dos Leões tem sido recentemente, e espero que essa tendência continue com a falta de poder de fogo em Dallas atualmente (sem ofensa para Rico Dowdle). Com 52,5, este jogo tem o maior total do tabuleiro na ESPN BET. Com os Leões favoritos para vencer por 3,5 pontos fora de casa, os Cowboys deveriam ter que se apoiar no ataque aéreo para mover a bola pelo campo. E sem Brandin Cooks, esta árvore alvo encolheu para Lamb, Jake Ferguson e Jalen Tolbert. Se essa não é uma situação para Lamb conseguir algum trabalho extra, não sei o que é.

Tudo se alinha para um tiroteio, e estou seguindo o exemplo e fazendo Lamb cruzar a barreira de 100 jardas. Além disso, se você quiser atacar um caça-tanques a qualquer momento apenas por diversão, esse parlay de duas pernas chegaria a +240, algo que estou fazendo com certeza também.

Xavier Legette MAIS de 39,5 jardas de recepção (-105)

Loza: Surpreendentemente forte dada sua velocidade de 4,39, Legette traz uma fisicalidade muito necessária ao time receptor do Carolina Panthers. Ele foi capaz de mostrar seu impressionante conjunto de habilidades desde a saída antecipada de Adam Thielen na semana 3. Na verdade, Legette trabalhou em tempo integral na semana 4, registrando uma participação instantânea de 90% e postando uma estatística de 6-66-1 linha contra os Bengals.

Infelizmente, ele foi eliminado do jogo de domingo passado devido a uma lesão no ombro, mas registrou uma semana inteira de treinos antes do fim de semana. Apesar do tempo perdido, Legette ocupa o segundo lugar entre os apanhadores de passes de Carolina em alvos (11) e jardas recebidas (74) nas últimas duas partidas. Ele parece ser um alvo forte enquanto Andy Dalton persegue pontos em um jogo contra os Falcons (favoritos de 6 pontos) que está projetado para ter uma pontuação bastante alta (47,5).

Com Diontae Johnson provavelmente obtendo cobertura primária de AJ Terrell, Legette deve aproveitar suas oportunidades. Espero que ele pegue pelo menos quatro bolas para mais de 45 jardas de recepção.

jogar 0:30 Por que Daniel Dopp gosta que Marvin Harrison Jr. brilhe contra os Packers Daniel Dopp explica por que vê Marvin Harrison Jr. como uma opção de fantasia de qualidade na semana 6.

Marvin Harrison Jr. MAIS de 59,5 jardas de recepção (par)

Dopp: Harrison teve um início de idas e vindas em sua temporada de estreia. Em alguns jogos, ele é o alfa claro para Kyler Murray, mostrando as habilidades que o tornaram a quarta escolha geral no draft de 2024 da NFL, e em alguns jogos parece que Murray esquece que ele existe como opção principal de jogo de passe. Estou esperando o primeiro neste confronto da Semana 6 contra o Green Bay Packers, especialmente com Harrison saindo de um desempenho ruim (duas recepções, 36 jardas) na semana passada contra o 49ers.

Harrison atingiu essa marca apenas duas vezes em seus cinco jogos nesta temporada, mas sua meta de 25% deve mantê-lo bastante envolvido contra uma secundária do Packers que permitiu que seis recebedores diferentes atingissem essa marca. Isso não é um erro de digitação. AJ Brown, Justin Jefferson, DeVonta Smith e DeAndre Hopkins são os nomes conhecidos que superaram essa marca, mas Jordan Whittington e Jordan Addison também atingiram pelo menos 70 jardas, e Tutu Atwell e Alec Pierce tiveram mais de 55 jardas. Estamos falando de oito wide receivers que atingiram ou quase atingiram esta linha contra o que tem sido um secundário suave dos Packers.

Parte do problema para Green Bay tem sido a ausência de Jaire Alexander, que foi limitado em todos os três treinos desta semana e chega a esta partida com uma designação de lesão questionável. Este é um daqueles momentos em que acredito no talento de Harrison para aproveitar os Packers para um grande jogo de rebote.

Adereços apertados

Zach Ertz MAIS de 29,5 jardas de recepção (par)

Loza: Muitos de nós, cabeças de fantasia, previmos que Ertz ressurgiria no início da temporada e atrasaria o desfile de chegada de Ben Sinnott. Como um tight end, Ertz desafiou a idade (e a gravidade), registrando o segundo maior número de rotas percorridas (115), alvos traçados (24), recepções obtidas (17) e jardas recebidas registradas (160) entre os apanhadores de passes de Washington. Ertz também ocupa um surpreendente segundo lugar na posição no aDOT (8,2), tendo emergido como um veterano confiável para o jovem QB elétrico Jayden Daniels.

O jogador de 33 anos pode não entregar o mesmo YAC (ou teto subsequente) de antes, mas está produzindo como um elogio a Terry McLaurin. Ele espera ser apoiado no início e muitas vezes no domingo, com os Commanders, um azarão de 6,5 pontos em Baltimore.

Coincidentemente, os Ravens cederam o segundo maior número de jardas recebidas para tight ends adversários até agora em 2024. Ertz calcula ultrapassar 30 jardas, em um jogo com o segundo maior total de pontos projetado (51,5) entre a lista desta semana.

Seguir Liz e Danilo nas redes sociais.