Apostas, previsões, probabilidades, escolhas, linhas entre Ohio State x Oregon

Em uma semana destacada por confrontos de destaque, o segundo colocado Ohio State Buckeyes (5-0) enfrenta o terceiro colocado Oregon Ducks (5-0) em um confronto Big Ten pela primeira vez. Ambas as equipes permaneceram invictas por cinco semanas, com um recorde de 2 a 0 na conferência.

O wide receiver dos Buckeyes, Jeremiah Smith, conquistou o país, rapidamente se tornando a melhor opção em um ataque liderado pelo QB Will Howard. As atuações espetaculares de Smith devem ser mostradas ao máximo contra um time dos Ducks que, apesar de um início de ano lento, recuperou recentemente três vitórias consecutivas por dois dígitos. QB Dillon Gabriel, que entrou na temporada como o favorito nas apostas de Heisman, agora se encontra em um confronto crucial não apenas para seu próprio caso de Heisman, mas na disputa dos playoffs do Big Ten e do College Football. Ohio State abriu como favorito de 3 pontos no início da semana e a linha desde então permaneceu a mesma com o total definido em 53,5.

Probabilidades atuais no momento da publicação, cortesia da ESPN BET

As linhas

Espalhar: Estado de Ohio (-3)

Linha de dinheiro: Estado de Ohio (-165), Oregon (+140)

Acima/abaixo: 53,5 (-110/-110)

Distribuição do primeiro tempo: Estado de Ohio (-110), Oregon (-110)

Linha de dinheiro do primeiro semestre: Estado de Ohio (-150), Oregon (+120)

Total de pontos no primeiro tempo: S/U 22,5 pontos (-185, +140)

Jordan James lidera o Oregon Ducks em corridas com 552 jardas e seis touchdowns em cinco jogos nesta temporada. Foto de Ali Gradischer/Getty Images

A escolha de Pamela Maldonado: Ohio State-Oregon abaixo de 53,5 pontos

Os problemas de linha ofensiva do Oregon podem ser um fator significativo neste confronto. A equipe tem lutado para estabelecer uma unidade inicial consistente, resultando em algumas soluções “patchwork”. Embora o Oregon tenha uma média de 5 jardas por carregamento, esta estatística é inflada por um desempenho de 7,5 YPC contra o Oregon State. Os Ducks tiveram uma média de 4,3 jardas ou menos por corrida em três dos cinco jogos disputados.

O ataque mostrou inconsistência, mal conseguindo sobreviver com uma vitória por 24-14 sobre Idaho e garantindo uma vitória por 37-34 contra Boise State. QB Dillon Gabriel, demitido sete vezes em seus dois primeiros jogos, desde então tem desfrutado de melhor proteção com zero sacas. Essa inconsistência torna difícil apoiar com confiança o Oregon como um azarão.

O certo é que esta será a melhor defesa e passe rush que Gabriel já enfrentou por ampla margem. O estado de Ohio tem o segundo maior pass rush do país, de acordo com a PFF, convertendo um terço de suas pressões totais em sacks. Os Buckeyes estão bem posicionados para explorar as inconsistências ofensivas do Oregon.

O jogo de passes dos Ducks consiste principalmente em rotas curtas e alvos TE, muitas vezes ignorando os receptores abertos no campo. Gabriel está fora do top 20 em passes profundos (23º) entre os zagueiros qualificados, com apenas 47% de conclusão nessas tentativas e três touchdowns de passe. Gabriel ainda pode estar se adaptando ao novo sistema ofensivo e aos novos companheiros. Enfrentar a defesa dos Buckeyes enquanto se adapta está longe do ideal, então prevejo que o ataque do Oregon será limitado neste confronto.

Tendências de apostas

Cortesia da ESPN Research

Oregon: seria um azarão em casa pela primeira vez desde 2018 (+3,5 vs No. 7 Washington); quebraria uma seqüência de 34 jogos sendo o favorito em casa

Oregon: 0-3 ATS em casa nesta temporada; a última vez que os Ducks não conseguiram cobrir os primeiros quatro jogos em casa de uma temporada foi em 2021

Oregon: 1-4 ATS nos últimos cinco como azarão

Estado de Ohio: 8-2 ATS nos últimos 10 jogos da conferência

Mais da ESPN