Apostas, previsões, probabilidades, escolhas, linhas Kansas State x Colorado

DJ Giddens e o número 18 do Kansas State Wildcats dirigem-se a Boulder para enfrentar Travis Hunter, esperançoso de Heisman, e os Colorado Buffaloes. O total deste jogo começou em 49,5 e subiu para 55,5 na manhã de sexta-feira.

Desde a derrota para o Nebraska na semana 2, a equipe de Deion Sanders obteve três vitórias consecutivas, sendo a mais recente a vitória por 48-21 sobre a UCF, há duas semanas. Enquanto isso, Kansas State está empatado com Indiana e Oklahoma em 18º lugar na votação da AP, a primeira vez desde 1998 que três ou mais equipes ficaram empatadas por uma vaga na votação.

Uma vitória de qualquer uma das equipes torna o caminho para o jogo do campeonato Big 12 muito mais fácil. Você pode acompanhar toda a ação às 22h15 horário do leste dos EUA na ESPN.

Espalhar: Estado do Kansas (-3,5)

Linha de dinheiro: Estado do Kansas (-165), Colorado (+140)

Acima/abaixo: 55,5 (-115/-105)

Distribuição do primeiro tempo: Estado do Kansas -2,5 (-115), Colorado +2,5 (-105)

Linha de dinheiro do primeiro semestre: Estado do Kansas (-160), Colorado (+125)

Total de pontos no primeiro tempo: S/U 24,5 pontos (-175/+135)

A escolha de Pamela Maldonado: Estado do Kansas no Colorado +3,5

Colorado +5,5 foi minha primeira aposta na segunda-feira, desde então a linha passou para +3,5. Apesar desta mudança, continuo com o Colorado e acredito que eles podem vencer definitivamente (+180).

Shedeur Sanders e os recebedores dos Buffs estão preparados para explorar o secundário do Kansas State. A habilidade de Sanders de fazer arremessos sob pressão desafiará a defesa dos Wildcats. Ele ocupa o 10º lugar em jardas totais de passes (1.630), 14º em porcentagem de acertos (70,1%) e está empatado no quinto maior número de touchdowns de passes (14), apesar de ser o terceiro quarterback mais demitido do país (17).

Shedeur Sanders arremessou 1.630 jardas, 14 touchdowns e apenas três interceptações nesta temporada. Foto de Julio Aguilar/Getty Images)

O sucesso de Sanders se deve em parte a um forte corpo de recepção, liderado pelo candidato de Heisman, Travis Hunter, que tem 46 recepções para 561 jardas e seis touchdowns em cinco jogos. Os sete primeiros do Kansas State são um ponto fraco, classificado em 127º pela PFF, o que poderia dar a Sanders mais tempo para encontrar recebedores abertos. Além disso, K-State tem um dos piores secundários do país, ocupando o 115º lugar em jardas permitidas.

Enquanto isso, a defesa do Colorado mostrou uma melhora significativa em relação à temporada de 2023. Eles forçaram quatro reviravoltas na Semana 5 e desaceleraram o ataque rápido da UCF, líder do país. A defesa dos Buffs forçou nove reviravoltas nos últimos três jogos e não permitiu mais do que sete pontos no segundo tempo durante toda a temporada, empatando em quarto lugar na FBS.

A derrota do Colorado para o Nebraska na Semana 3 provocou uma reviravolta para o time. Eles mostraram resiliência no segundo tempo, que foi transportada para os jogos seguintes. Os Buffaloes superaram os adversários por 124-61 nos 14 quartos desde o intervalo do jogo com Nebraska. Sua defesa aprimorada, capacidades ofensivas e confiança crescente os tornam uma escolha forte contra o Kansas State.

Tendências de apostas

Kansas State é 0-5 ATS como favorito nas estradas desde o início da temporada passada.

O Colorado está 3-0 ATS como azarão sob o comando de Deion Sanders.

O Colorado está com 6-1 ATS nos últimos sete jogos da conferência, e foi azarão em seis desses sete.

