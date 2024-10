Aprovada propriedade minoritária do Las Vegas Raiders de Tom Brady

Brady primeiro concordou com os termos com o proprietário dos Raiders Marcos Davis em maio de 2023 – foi relatado na época que ele era empresário Thomas Wagner estaria comprando uma participação de 10% na franquia.

Espera-se que a propriedade tenha um impacto no novo trabalho diário de Brady… como TB12 – que acabou de começar seu Contrato de transmissão de 10 anos e US$ 375 milhões com a FOX – não será permitido participar de reuniões de produção com jogadores e treinadores, visitar instalações de outras equipes ou criticar árbitros durante os jogos (entre outras restrições).