Árbitro suspenso por suposta fita de sexo quebra silêncio

Elif Karaarslan emitiu suas primeiras declarações depois que ela foi suspensa pelo Federação Turca de Futebol comissão de arbitragem por supostamente estrelar um vídeo de sexo com um empresário.

O árbitro turco, de 24 anos, recorreu às redes sociais para esclarecer que o conteúdo que circula nas redes sociais, aparentemente com Orhan Erdemir, supervisora ​​​​de arbitragem de 61 anos, não é ela e foi criada por Inteligência artificial.

Elif Karaarslan se defende de acusação por vídeo íntimo

“Tenho um longo caminho jurídico pela frente, mas vou superá-lo da maneira mais forte e contundente. Espero ter todo o seu apoio e amor neste processo”, escreveu ela.

A árbitra turca deixou claro os momentos difíceis que enfrenta, embora defenda a sua inocência: “Chorar, gritar e ficar triste não são coisas que eu faria, não sou quem eu sou.

“Defenderei minha causa até o fim. Sou apenas uma entre muitas pessoas que estão sendo prejudicadas. Espero ser a última”, insistiu ela em sua conta no Instagram, que subiu para quase meio milhão de seguidores depois do escândalo que a atingiu.

“Há um vídeo de sexo que pretende ser associado a mim, mas não tem nada a ver comigo e a qualidade da imagem é extremamente ruim. acusação séria é um ataque à honra de uma mulher”, disse Elif Karaarslan concluiu.

Elif Karaarslan diz que o vídeo foi criado com IA

Estas palavras corroboram as do seu advogado, que através de um comunicado insistiu que “o vídeo de sexo foi gerado com intenções maliciosas com inteligência artificial”.

“Foi postado nas redes sociais um vídeo encenado, que não era o original e foi criado inteiramente por meio de IA a partir da conta de outra pessoa nas redes sociais e não tem qualquer relação com meu cliente”, disse o advogado.

“Quando você examina o vídeo fica muito claro que a imagem não está nítida e que partes da relação foram totalmente editadas por computador”.