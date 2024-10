Argentina 6 x 0 Bolívia (15 de outubro de 2024) Análise do jogo

Lionel Messi marcou três gols e contribuiu para mais dois gols na vitória da Argentina sobre a Bolívia por 6 a 0 nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, na terça-feira.

Fazendo apenas sua segunda participação internacional desde que se recuperou de uma lesão sofrida na Copa América, em julho, Messi aproveitou um erro do zagueiro Marcelo Suárez para abrir o placar aos 19 minutos.

O goleiro boliviano Guillermo Viscarra fez algumas boas defesas para evitar que os donos da casa ampliassem a vantagem, mas foi derrotado aos 43 minutos, quando Lautaro Martinez marcou após cruzamento rápido de Messi.

A Argentina fez o 3-0 pouco antes do intervalo, com Messi a servir Julián Álvarez para marcar.

A Argentina controlou o segundo tempo e o reserva Thiago Almada marcou o quarto após passe de Nahuel Molina aos 70 minutos, antes de Messi marcar duas vezes no final do jogo para coroar uma excelente exibição.

A Argentina, vencedora da Copa América, lidera a classificação com 22 pontos, três à frente da Colômbia, que derrotou o Chile no início do dia.

A Copa do Mundo de 2026 será sediada pelos Estados Unidos, México e Canadá.