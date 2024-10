Ariana Grande e Cynthia Erivo confirmam que cantaram ao vivo em ‘Wicked’

Ariana Grande dar Cynthia Erivo o som é perfeito no novo filme “Wicked”… e tudo graças ao seu talento natural.

Faltando menos de um mês para a estreia do filme musical, o filme “Wicked” deu outro vislumbre dos bastidores da produção desta saga… incluindo imagens de Ariana e Cynthia cantando com todo o coração no set.

E, antes que você pergunte, não há nenhuma dublagem acontecendo… já que tanto as estrelas quanto o diretor do filme, Jon M. Chuconfirmado no featurette que os poderosos belters cantaram ao vivo durante a produção.

Confira… Cynthia, que interpreta Elphaba (também conhecida como a Bruxa Má do Oeste) no próximo filme, pode ser ouvida fazendo escalas vocais antes de tocar o hino mais famoso da música, “Defying Gravity”… trazendo vários membros da equipe às lágrimas.

Da mesma forma, Ariana – que interpreta Glinda, a Bruxa Boa – pode ser vista casualmente fazendo uma série de óperas enquanto espera entre as tomadas… mais tarde atingindo uma nota impressionantemente alta em sua interpretação de “No One Mourns the Wicked”.

Há até um boato da dupla cantando uma parte de “Defying Gravity” juntos, sem música de apoio… onde as atrizes soam tão bem, se não melhor, do que os originais da Broadway. Desculpe, Idina Menzel dar Kristin Chenoweth.

De acordo com o diretor, inicialmente não estava claro o quanto eles cantariam ao vivo no set… sendo a prática comum gravar as faixas com antecedência e fazer com que os artistas sincronizassem os lábios durante as filmagens.

No entanto, como Jon enfatizou, Cynthia e Ariana são algumas das “melhores cantoras do mundo”… e por isso escolheram cantar ao vivo em “todas as cenas”.

Esta decisão é certamente ousada, especialmente porque esta mesma tática não funcionou tão bem para o elenco da adaptação cinematográfica de “Les Misérables” de 2012… que viu Russel Crowe coaxando através de seus números musicais.