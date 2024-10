Ariana Grande mostra um visual ousado enquanto a co-estrela de ‘Wicked’ Cynthia Erivo luta contra as edições ‘ofensivas’ dos fãs

UMA expectativa aumenta para o lançamento de Wicked, Ariana Grande mais uma vez cativou seus fãs com um novo post no Instagram que oferece um vislumbre de seu dia a dia. A cantora do Thank U, Next compartilhou uma série de 14 slides repleta de fotos e vídeos curtos, mostrando tudo, desde seus preparativos para o Halloween até momentos de bastidores. No entanto, o que realmente chamou a atenção de seus seguidores foi uma impressionante selfie no espelho em um minivestido preto elegante, junto com uma foto casual dela relaxando em calças de pijama estampadas e um moletom rosa.

A inesperada escolha de ‘FMK’ de Travis Kelce: Katy Perry, Taylor Swift, Ariana Grande

Ariana também compartilhou uma foto divertida dela mesma em uma mesa de maquiagem, vestida com um sutiã preto que mostrava sua barriga tonificada. A postagem foi simplesmente legendada com um emoji de coração brancomas imediatamente provocou uma onda de admiração nos comentários.

Uma história de duas reações

Embora a postagem de Ariana tenha recebido elogios esmagadores, o tom nos bastidores de Wicked foi um pouco mais intenso. Co-estrela de Ariana, Cynthia Erivo teve uma interação muito diferente com os fãs ao abordar uma questão polêmica em torno dos pôsteres feitos por fãs para o tão aguardado filme.

Erivo, que interpreta Elphaba no filme, acessou o Instagram para divulgar uma fan art que ela considerou desrespeitosa. “Nada disso é engraçado. Nada disso é fofo. Isso me degrada. Isso nos degrada”,a atriz afirmou apaixonadamente. O pôster ofensivo alterou o rosto de Erivo, escondendo seus olhos e substituindo-os por uma versão exagerada e sorridente do personagem.

Permanecendo forte pela autenticidade

Em uma postagem de acompanhamento, Erivo esclareceu a intenção por trás do pôster oficial de Wicked, que a mostra olhando diretamente para a câmera. “Nosso pôster é uma homenagem, não uma imitação”, ela enfatizou. “Editar meu rosto e esconder meus olhos é me apagar. E isso é profundamente doloroso”.

A grande diferença entre o pôster oficial e a fan art destaca a importância da representatividade, principalmente para Erivo, cuja atuação já está gerando buzz. “Deixa eu colocar isso aqui”, postou ela ao lado da imagem oficial, “Para lembrar e limpar sua paleta”.

Ariana e Cynthia: ligadas por ‘Wicked’

Em meio à polêmica, Ariana não demonstrou nada além de amor e apoio à sua co-estrela. Ela republicou o pôster oficial de Wicked em sua própria história no Instagram e elogiou Cynthia Erivo com sincera admiração. “Eu te amo @cynthiaerivo e mal posso esperar para que o mundo experimente sua magnificência absoluta nisso”, Grande escreveu, alimentando a excitação dos fãs que aguardavam ansiosamente o lançamento do filme.

Erivo respondeu com igual calor, chamando a interpretação de Glinda por Ariana uma maravilha de se experimentar. “Que momento no tempo. Que maravilha podemos vivenciar juntos!” ela escreveu. “Mal posso esperar que as pessoas fiquem maravilhadas com você.”