Armie Hammer consegue papel em faroeste, primeiro filme após acusações de canibalismo

Armie Martelo está de volta ao cavalo de Hollywood … retornando às telas quase 4 anos depois que acusações de canibalismo atrapalharam temporariamente sua carreira.

O ator postou várias fotos no Instagram esta manhã, mostrando-o com um chapéu de cowboy, olhando melancolicamente para o horizonte… com um roteiro no colo.

Uma das cenas mostra o roteiro mais de perto… mostrando que é intitulado “Frontier Crucible” – um filme de faroeste financiado de forma independente e coestrelado pelo ator de “Hung” Thomas Jane. Armie legendou a postagem: “De volta à sela”.



Como você sabe… em 2021, uma mulher chamada Effie Angelova acusou Hammer de estupro e disse que tinha fantasias canibais – enquanto o ex de Hammer Paige Lorenz afirma que ele a marcou com um “A” antes lambendo o sangue fora dela.

Enquanto Armie admitiu discutir canibalismo como forma de dramatização, ele negou ser um canibal de verdade… deixando claro que nunca comeu restos humanos.

Exército entrou em ancinho para tratamento de drogas e álcool… antes aparecendo nas Ilhas Cayman em 2022, onde dissemos que ele estava oferecendo timeshare para potenciais compradores.

O Gabinete do Promotor Distrital do Condado de Los Angeles decidiu finalmente não cobrar Hammer, apesar das supostas acusações de agressão sexual contra ele… com o escritório dizendo que não poderia provar seu caso além de qualquer dúvida razoável.

Embora Hammer tenha entrado no circuito de entrevistas nos últimos meses – incluindo o lançamento de seu podcast “The Armie HammerTime Podcast” no início desta semana – ele não aparece em um filme desde o filme de 2022 “Morte no Nilo”.