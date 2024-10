Arne Slot: Alisson, do Liverpool, pode ficar afastado por algumas semanas

Arne Slot teme que a lesão no tendão da coxa que Alisson contraiu na vitória do Liverpool por 1 a 0 sobre o Crystal Palace o exclua por “algumas semanas”.

O Liverpool garantiu os pontos depois que Diogo Jota marcou aos nove minutos, mas enfrentará preocupações tanto com Alisson quanto com o meio-campista Alexis Mac Allister, que foi substituído no intervalo após sentir um problema na virilha.

Alisson perdeu a vitória por 3 a 0 sobre o AFC Bournemouth devido a uma lesão e foi forçado a sair aos 79 minutos da viagem a Selhurst Park, após uma lesão no tendão da coxa.

O guarda-redes titular, Vitězslav Jaroš, substituiu Alisson e estreou-se no Liverpool, depois de o habitual guarda-redes titular, Caoimhín Kelleher, ter estado ausente por doença no jogo com o Palace.

O jogador de 32 anos é considerado o goleiro titular do Liverpool, mas é improvável que se junte ao Brasil na próxima pausa internacional. O Liverpool enfrenta uma série de partidas brutais após o intervalo, e Slot teme que Alisson perca alguma ação do clube, com o Liverpool recebendo o Chelsea em 20 de outubro e depois viajando para o RB Leipzig em 23 de outubro pela Liga dos Campeões.

“Se um jogador sai assim, isso normalmente significa que ele não está na seleção brasileira, e não espero que ele esteja no primeiro jogo depois”, disse Slot. “Vai demorar algumas semanas, presumo.”

Com Alisson potencialmente ausente, Slot recorrerá a Kelleher para ocupar o lugar, apesar da participação especial de Jaroš no final da sexta vitória em sete jogos da Premier League esta temporada.

Alisson caiu lesionado aos 79 minutos do jogo do Liverpool na Premier League, no Crystal Palace. Foto de Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

“Alisson é o nosso número 1, o melhor goleiro do mundo, então é um golpe quando ele se machuca para si e para o time”, disse Slot.

“Temos uma segunda opção que já é boa. O Caoimhín já mostrou isso, por isso o Caoimhín é o número 2 e da última vez que o Alisson se machucou, eu joguei com o Caoimhín. guarda-redes pode ter impacto nos resultados, já que Caoimhín esteve doente ontem e hoje.”

O meio-campista argentino Mac Allister foi substituído no intervalo.

“Sim, ele saiu por causa de uma lesão, quão ruim é, é difícil para mim julgar neste momento”, disse Slot sobre Mac Allister. “Ele poderia ter continuado jogando como você viu, porque isso não aconteceu um segundo antes do intervalo.

“Ele disse que não achava certo continuar jogando, pois poderia piorar as coisas. Agora, qual é a situação exata? Ele pode ir para a Argentina? Ele pode jogar lá? É difícil para mim dizer agora. “

A vitória foi a nona vitória de Slot em suas primeiras 10 partidas como técnico do Liverpool. Este é o melhor registo de qualquer treinador do Liverpool na história do clube e, embora se sinta honrado por tal estatística, não quer que isso defina o seu mandato.

“É muito especial quando você sabe quantos grandes treinadores o Liverpool teve”, disse Slot. “[But] não se lembre de mim apenas por isso, esperamos fazer coisas mais especiais. Também tive a sorte de herdar um bom elenco e uma boa equipe para continuar obtendo bons resultados”.

O Crystal Palace ainda aguarda a primeira vitória da temporada, com três empates e quatro derrotas até o momento nesta temporada. O técnico deles, Oliver Glasner, ficou irritado porque o árbitro perdeu o que considerou um pênalti claro no segundo tempo, quando Marc Guéhi foi derrubado na área por Virgil van Dijk.

“Devíamos ter conseguido o pênalti claro, Marc Guehi foi segurado com as duas mãos”, disse Glasner.

Mas apesar da derrota, Glasner ficou satisfeito com alguns aspectos do desempenho do Palace. “O desempenho no segundo tempo foi bom”, disse Glasner.

“Fizemos um ótimo começo no primeiro tempo, mas dava para ver a qualidade do Liverpool… como eles jogam, correndo atrás, é por isso que eles são o melhor time da Inglaterra. Eles mereceram a liderança, mas a reacção na segunda parte encoraja-nos a todos. Criámos oportunidades e tivemos oportunidades suficientes para marcar. A exibição na segunda parte foi a melhor da temporada e dá-me muita confiança.”