Arne Slot, do Liverpool, questiona decisões do árbitro apesar da vitória

Arne Slot sugeriu que o árbitro John Brooks queria provar que não se deixaria intimidar pela torcida de Anfield durante a vitória do Liverpool por 2 a 1 sobre o Chelsea.

O jogo de domingo contou com várias verificações do VAR, incluindo um incidente aos seis minutos em que Tosin Adarabioyo recebeu cartão amarelo por puxar Diogo Jota, que ameaçou romper a defesa do Chelsea logo após a linha do meio-campo.

O Liverpool assumiu a liderança depois que Mohamed Salah converteu um pênalti aos 29 minutos, concedido pela entrada de Levi Colwill sobre Curtis Jones, mas o segundo pênalti foi negado à beira do intervalo.

Brooks inicialmente apontou para o pênalti depois que o goleiro do Chelsea, Robert Sánchez, colidiu com Jones na área, mas foi enviado para revisar a decisão pelo oficial do VAR, Michael Oliver, e posteriormente decidiu que nenhum pênalti deveria ser marcado.

Nicolas Jackson empatou para o Chelsea aos 48 minutos – um gol que foi considerado impedimento em campo, mas anulado na revisão do VAR – antes de Salah cruzar para Jones marcar o gol da vitória aos 51 minutos.

O Liverpool resistiu e garantiu uma vitória que os levou de volta ao topo da Premier League, mas Slot sugeriu que eles poderiam ter desfrutado de uma tarde mais confortável se os árbitros tivessem adotado uma abordagem diferente.

O Liverpool de Arne Slot está no topo da tabela da Premier League após oito jogos. Getty

Questionado sobre o ambiente de Anfield, o ex-técnico do Feyenoord disse: “Os adeptos foram muito importantes para nós. Não sei se isto é algo que as pessoas dizem em Inglaterra, mas disseram no meu antigo clube, que também era um estádio impressionante, que ‘sim, os árbitros estão um pouco impressionados com a multidão e é por isso que você tem as decisões fáceis a seu favor.’

“Mas hoje mostrou que não importa o quão barulhento os torcedores estivessem, o árbitro só queria mostrar que ele era capaz de não tomar as decisões que tinha que tomar. Então isso não nos ajudou com o árbitro, mas definitivamente ajudou nossos jogadores porque eles tive que trabalhar tanto.

“Se toda vez que eles torcerem tanto por você, se você fizer um block tackle, ou Darwin [Núñez] correu de volta, ou todos esses momentos, que definitivamente ajudam você mentalmente. Eles foram muito importantes para os jogadores, mas infelizmente não aconteceu o que todo mundo sempre pensa: Anfield sempre dá pênaltis fáceis.

“Isso é verdade ou não? Hoje, mostrou mais uma vez que não era.”

Slot descreveu a vitória de domingo sobre o Chelsea como a mais difícil de sua gestão até o momento.

“Muitos outros jogos foram difíceis, mas este pode ter sido o mais difícil, talvez pela quantidade de jogadores de qualidade que possuem e pela estrutura que possuem”, disse o holandês. “Tivemos que lutar muito para que isso ultrapassasse os limites.”