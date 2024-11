Arnold Schwarzenegger, ex-governador republicano, surpreende o Partido Republicano com uma postagem chocante nas redes sociais

EUo ator cônico Arnold Schwarzenegger, conhecido por sua transição inesperada de estrela de ação para governador de dois mandatos da Califórnia, sempre equilibrou sua vida pública entre a lealdade republicana e as convicções pessoais. Frequentemente vocal sobre questões além das linhas partidárias, Schwarzenegger nunca teve vergonha de expressar preocupações sobre mudanças climáticas, imigração e bipartidarismo.

A sua carreira política, enraizada na sua crença no serviço público, levou-o por vezes a entrar em conflito com a agenda do seu próprio partido. Agora, Schwarzenegger, em seu estilo ousado que é sua marca registrada, anunciou ele está endossando a candidata democrata Kamala Harris e sua escolha para vice-presidente, Tim Waltzpara as próximas eleições.

Embora geralmente evite endossos políticos, Schwarzenegger compartilhou uma rara declaração pessoal no X (antigo Twitter)citando uma profunda preocupação com a direção do país. Ele expressou frustração com o actual clima político, onde os políticos, na sua opinião, estão “mais interessado em criar pontos de discussão para as eleições do que realmente em executar o serviço público que tornará a vida dos americanos melhor.”

Compartilhando sua escolha de votar em Harris e Walz, ele observou: “Serei sempre um americano antes de ser um republicano”, apelando a outros que possam sentir-se em conflito semelhante. “Vocês não reconhecem o nosso país. E você está certo em ficar furioso“, acrescentou.

Schwarzenegger apoia Kamala Harris para presidente

Schwarzenegger não se conteve nas suas críticas ao actual candidato republicano, Donald Trump, que considera inadequado para o cargo. UM crítico de longa data de TrumpSchwarzenegger fez referência ao ataque ao Capitólio em 6 de janeiro, comparando-o a eventos históricos como a Kristallnacht na Alemanha nazista, e chamando Trump de “um líder fracassado. Ele ficará para a história como o pior presidente de todos os tempos.” Os distúrbios no Capitólio, argumentou Schwarzenegger, demonstraram uma falta de respeito pelo processo democrático, que ele acredita ser fundamental para a identidade americana. Para ele, “rejeitar os resultados de uma eleição é o mais antiamericano possível.”

O desdém do ex-governador pelas táticas de Trump vai além das diferenças políticas; aborda uma visão para uma América unida, livre do que ele vê como divisão desnecessária. Ele argumentou que reeleger Trump significaria “mais quatro anos de besteiras sem resultados que nos deixam cada vez mais furiosos, mais divididos e mais odiosos.”

Concluiu com um apelo para encerrar este capítulo de divisão: “Quero avançar como país… Acho que a única maneira de fazer isso é com Harris e Walz.” Em última análise, o endosso de Schwarzenegger tem menos a ver com políticas específicas e mais com um apelo para restaurar a civilidade e a unidade, valores que ele acredita que Harris e Walz podem defender.