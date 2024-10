Aros femininos de Georgetown rasgados em homenagem ao jogador que esfaqueou um policial em um incidente fatal

A conta X oficial do Hoyas postou uma homenagem ao ex-jogador Sidney Wilson lamentando sua “perda trágica” no mês passado … mas agora a postagem está atraindo críticas porque imagens recém-divulgadas da câmera do corpo da polícia mostram ela atacando o policial – cortando seu rosto – antes que ele atirasse e matasse.

A postagem de homenagem está na página X do time de basquete feminino de Georgetown desde 20 de setembro. Sydney, que jogou pelo GU de 2009 a 2013, morreu em setembro. 16 no tiroteio policial – e o vídeo da altercação fatal acaba de ser divulgado na segunda-feira.

A filmagem da câmera corporal mostra um policial do condado de Fairfax Pedro Liu conduzindo o que os policiais dizem ser uma verificação do bem-estar de Wilson. O policial bate na porta do apartamento dela e Wilson abre a porta e a fecha com força.