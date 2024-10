Arsenal derrota ‘acidente esperando para acontecer’ após cartão – Arteta

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, disse que a derrota de seu time para o Bournemouth no sábado foi “um acidente prestes a acontecer”, depois que William Saliba foi expulso no primeiro tempo.

O Bournemouth venceu por 2 a 0 graças aos gols de Ryan Christie e Justin Kluivert, depois que Saliba recebeu cartão vermelho por uma entrada sobre Evanilson aos 30 minutos, quando o Arsenal sofreu sua primeira derrota na campanha.

É a terceira vez nesta temporada que o Arsenal é forçado a terminar uma partida com 10 jogadores, deixando Arteta frustrado porque a falta de disciplina da sua equipa lhes custou pontos.

“Estamos obviamente muito decepcionados com o resultado e arrasados ​​porque temos que jogar novamente nesse contexto”, disse ele. “Desta vez foi ainda mais difícil do que as duas anteriores que enfrentamos nesta temporada.

O Arsenal sofreu a primeira derrota da temporada contra o Bournemouth. Catherine Ivill – AMA / Getty Images

“Jogar 65 ou 68 minutos com 10 homens neste nível é uma tarefa impossível. É um acidente esperando para acontecer, não para somar os pontos.

“Não posso culpar a equipa pelo seu esforço, pelo seu empenho, pela forma como são inteligentes para jogar da forma que temos de fazer.”

Declan Rice foi expulso no empate de 1 a 1 do Arsenal em casa com o Brighton no início da temporada, enquanto Leandro Trossard também foi expulso no empate de 2 a 2 contra o rival pelo título Manchester City.

O Arsenal recebe o Shakhtar Donetsk pela Liga dos Campeões na terça-feira.