Arsenal, seu pior inimigo, já que cartões vermelhos prejudicam as esperanças de título

Esta é uma grande semana para o Arsenal, e outra que eles terão de enfrentar sem pelo menos um dos seus melhores jogadores. Seja por lesão ou por problemas disciplinares autoinfligidos, a equipe de Mikel Arteta está sendo testada como nunca antes e a tensão já começa a aparecer.

A temporada 2024-25 da Premier League já tem dois meses e o Arsenal se prepara para enfrentar o líder Liverpool nos Emirados, no domingo. Eles já perderam pontos, o que é incomum, e a derrota para a equipe de Arne Slot deixaria os Gunners sete pontos atrás antes do final de outubro. William Saliba, amplamente considerado o melhor defesa-central da Premier League, está excluído do confronto com o Liverpool depois de ter sido expulso na derrota de sábado por 2-0 para o AFC Bournemouth – o terceiro cartão vermelho do Arsenal em oito jogos no campeonato.

Quando o Arsenal perseguiu o Manchester City até o fim na corrida pelo título da Premier League nas últimas duas temporadas, terminando em segundo lugar em cada uma delas, eles o fizeram com a vantagem de ter um núcleo de jogadores que jogaram todos, ou a grande maioria, de seus jogos. jogos da liga. Quer tenha sido por sorte em termos de evitar lesões e suspensões, quer pela boa gestão de Arteta e da sua equipa, o Arsenal conseguiu levar o City à corda, mantendo os erros e contratempos ao mínimo absoluto.

O City tem sido tão dominante sob o comando de Pep Guardiola, conquistando seis títulos em oito temporadas, que os adversários tiveram que ser quase perfeitos para vencê-los. O Liverpool conseguiu isso em 2019-20 para ganhar o primeiro título da liga desde 1990, mas o Arsenal não conseguiu fazer o suficiente em 2022-23 e 2023-24, por isso está se dando uma montanha para escalar no início desta campanha.

Em 2022-23, quando o Arsenal terminou cinco pontos atrás do City após uma disputa pelo título disputada até o último mês, Bukayo Saka (38 jogos na Premier League), Ben White (38), Gabriel Magalhães (38), Granit Xhaka (38) e Martin Ødegaard (37) estiveram todos presentes na equipa de Arteta. Na temporada passada, Saliba e Declan Rice estiveram sempre presentes na liga, enquanto White (37), Kai Havertz (37), Ødegaard (35) e Saka (35) também estiveram presentes em praticamente todos os jogos, já que os Gunners terminaram com 89 pontos, mas ainda não conquistou o título.

Mas nesta temporada, as lesões de Ødegaard (ausente desde meados de setembro devido a uma lesão no tornozelo) e da contratação de verão Mikel Merino, que fez apenas duas partidas, tiveram impacto na consistência da seleção que tem sido um componente-chave na ascensão do Arsenal sob o comando de Arteta. A ausência forçada de Saka na derrota em Bournemouth foi outro exemplo de um jogador crucial ausente e do Arsenal pagando um preço em pontos.

O cartão vermelho de William Saliba em Bournemouth foi o terceiro mostrado a um jogador do Arsenal em oito jogos da Premier League nesta temporada. David Price/Arsenal FC via Getty Images

As ausências estão testando a força do time de Arteta e são um risco ocupacional, mas os cartões vermelhos para Rice, Leandro Trossard e Saliba foram autoinfligidos e exacerbaram os desafios do time do Arsenal.

Em todas as ocasiões, o Arsenal não conseguiu vencer. Nos dois primeiros, eles estavam à frente quando reduzidos a 10 homens. Eles empataram em casa com o Brighton & Hove Albion, quando Rice foi expulso por dois cartões amarelos, perderam a vantagem de 2 a 1 e empataram com o Man City depois que Trossard foi expulso – também por dois cartões amarelos e, como Rice, o segundo por chutando a bola para longe. O Arsenal perdeu em Bournemouth, com Saliba recebendo cartão vermelho direto aos 30 minutos, com o placar de 0 a 0, por derrubar Evanilson quando o atacante passou para o gol.

O problema do Arsenal é que eles estão agravando os problemas de lesões ao perder jogadores por suspensão. Ao perseguir Man City e Liverpool na corrida pelo título, o Arsenal sabe que a consistência da seleção e dos resultados são cruciais em qualquer tentativa de emergir como campeão, mas está aquém de ambos neste momento.

A perda de Ødegaard devido a uma lesão sofrida enquanto jogava pela Noruega é algo que o Arsenal não conseguiu prever ou preparar, tal como as lesões sofridas por Saka e Riccardo Calafiori em missões internacionais estão fora do seu controlo. Mas os cartões vermelhos – certamente aqueles emitidos para Rice e Trossard – poderiam ter sido evitados e o seu impacto está a afectar o Arsenal duplamente devido às ausências causadas por lesões.

A equipa do Arsenal é forte e está a melhorar, mas ainda carece da profundidade dos do City, Liverpool e até do Chelsea. Como resultado, não é surpresa que uma combinação de lesões e as consequências dos cartões vermelhos estejam a dificultar a luta pelo título do Arsenal numa fase tão inicial da temporada.

E o perigo para o Arsenal é que, quando a sua equipa estiver novamente em boa forma, poderá haver muito terreno a percorrer, porque as suspensões atingiram-nos numa altura em que não conseguiam lidar com a pressão adicional sobre a equipa.