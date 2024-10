Arsenal x Chelsea: Jonas Eidevall defende time após vaias

O técnico do Arsenal, Jonas Eidevall, defendeu seus jogadores depois que as vaias ecoaram no Emirates Stadium após a derrota por 2 a 1 para o Chelsea, no sábado.

Os fãs tornaram-se cada vez mais expressivos após dois resultados prejudiciais para os Gunners em quatro dias.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

O Bayern de Munique derrotou o time da Superliga Feminina (WSL) por 5 a 2 na quarta-feira, em seu primeiro jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, antes do Chelsea marcar duas vezes em 16 minutos e conquistar a vitória no clássico de Londres.

Questionado sobre o descontentamento entre os torcedores do Arsenal, que ficou evidente após os gols do Chelsea e no intervalo, Eidevall disse que seus jogadores estavam sofrendo e falou sobre seu comprometimento.

“Eles deveriam ver os jogadores e como eles trabalham duro”, disse Eidevall após o jogo. “Quanto coração eles têm, quanto caráter eles têm para o clube. Espero que isso dê confiança aos torcedores.

“Compreendo perfeitamente que as pessoas fiquem desiludidas quando não vencemos jogos de futebol e também ficamos muito desiludidos.

“Estamos realmente sofrendo, estou sofrendo, os jogadores estão sofrendo. Queremos fazer isso melhor, então entendo perfeitamente isso naquele momento. emoções quando você perde.

“Eles investem tudo, viajam, apoiam-nos, dão-nos absolutamente tudo. Compreendo perfeitamente a sua frustração quando não ganhamos jogos de futebol.”

A posição de Jonas Eidevall como treinador do Arsenal tem estado sob escrutínio após um início de temporada desanimador. Foto de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Após derrotas consecutivas para Bayern e Chelsea, Eidevall está sob escrutínio significativo.

A pressão vinha fervilhando desde a fraca vitória do Arsenal por 1 a 0 sobre o Leicester City e o decepcionante empate sem gols com o Everton, mas as derrotas aumentaram os pedidos de sua saída.

Ele está agora em sua quarta temporada no comando dos Gunners, mas depois de não conseguir devolver títulos significativos – vencendo apenas a Copa da Liga duas vezes em 2022-23 e 2023-24 – seu futuro está em dúvida.

Eidevall evitou perguntas sobre sua segurança no emprego, dizendo: “Dei absolutamente tudo hoje na preparação para este jogo.

“Você pode ver que os jogadores deram absolutamente tudo em campo. Essa é a parte que você pode controlar como treinador.

“Estou apenas focado no próximo jogo e só preciso me concentrar nas coisas que posso controlar.”

O Arsenal conquistou cinco pontos em quatro jogos até agora nesta temporada, vencendo apenas uma vez no campeonato.

Eles estão quatro pontos atrás do Chelsea, campeão da WSL, que tem um jogo a menos.

Embora seja prematuro dizer que os resultados decepcionantes tiram o Arsenal da disputa pelo título, eles já estão significativamente atrás dos três principais rivais.

“Certamente não ajuda nas ambições de vencer o campeonato”, disse Eidevall sobre o resultado contra o Chelsea. “Mas isso não muda a perspectiva de que você precisa jogar jogo a jogo.

“É preciso dar o nosso melhor em cada jogo, mas não faz sentido fugir da realidade e dizer que é um mau começo de temporada”.