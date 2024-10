Arsenal x Liverpool: Diogo Jota fora do confronto da Premier League

Arne Slot disse que Diogo Jota vai perder o confronto do Liverpool contra o Arsenal, rival do título da Premier League, no domingo, depois que o atacante sofreu uma lesão durante a vitória do time por 2 a 1 sobre o Chelsea no fim de semana passado.

Jota saiu mancando de campo aos 30 minutos após uma colisão com o zagueiro do Chelsea, Tosin Adarabioyo, e como resultado perdeu a vitória do Liverpool no meio da semana sobre o RB Leipzig na Liga dos Campeões.

O internacional português junta-se à crescente lista de ausentes do Liverpool, que inclui o guarda-redes Alisson (músculo posterior da coxa) e o médio Harvey Elliott (pé).

Slot também confirmou que o recruta de verão Federico Chiesa perderá a viagem ao norte de Londres enquanto continua se recuperando de uma lesão, mas o lateral Conor Bradley pode retornar ao time da jornada.

“Eu acho que eles [Bradley, Jota, Elliott, Alisson and Chiesa]me sinto bem, mas não no fim de semana, Chiesa pode treinar hoje, Diogo não, Conor, vamos ver se ele pode estar conosco amanhã”, disse Slot em entrevista coletiva na sexta-feira.

Alisson pode ficar afastado por um longo período, apesar de ter feito um bom início de recuperação, de acordo com Slot.

“Ele está progredindo bem, como esperávamos, mas não é uma recuperação de curto prazo, por isso é sempre difícil julgá-lo”, disse o técnico holandês.

“Acho que a melhor maneira de julgar uma lesão é no final da lesão, na fase final de sua reabilitação, e ele ainda não chegou lá, então não posso dizer por quanto tempo ele ficará afastado, mas não espero que ele enfrente o Brighton na copa ou na próxima semana.”

O atacante do Liverpool, Diogo Jota, foi substituído aos 30 minutos da vitória do Liverpool sobre o Chelsea, no domingo. Imagens de Peter Byrne/PA via Getty Images

O Liverpool tem o melhor histórico defensivo da Premier League em sete jogos na temporada, tendo sofrido apenas três gols nas primeiras sete partidas. Questionado sobre como tornou seu time tão mesquinho na defesa, Slot disse: “Há duas razões pelas quais não sofremos muitos gols. Uma delas é que nós, na maioria dos jogos – talvez exceto um – dominamos e controlamos durante grande parte do jogo Então ajuda se você dominar, se você tiver a bola e sua defesa de descanso estiver em ordem.

“Mas também gosto que se tivermos partes difíceis no jogo, ou durante grande parte do jogo como tivemos contra o Chelsea, que o ritmo de trabalho seja incrível para não sofrer golos e isso é algo muito importante. isso com pessoas como Virgílio [van Dijk and Ibu [Ibrahima Konaté] e os dois guarda-redes que utilizámos até agora, essa é provavelmente uma das razões pelas quais estes três elementos, porque não sofremos tanto.

“E então, para estarmos cientes de que também temos Jarell Quansah e Joe Gomez, estamos em uma boa posição quando se trata de zagueiros e o goleiro fala por si, eu acho”.