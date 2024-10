Artem Chigvintsev dispara contra Nikki Bella enquanto o divórcio fica feio

Artem Chigvintsev está atirando de volta Nikki Garcia (Bella) em seu divórcio feio, alegando que ela inventou completamente as acusações de violência doméstica que o levaram à prisão – alegações que ela detalhou em um ordem de restrição ela obteve segunda-feira.

Em novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, Artem pintou a estrela aposentada da WWE como o agressor com problemas de raiva que levaram à sua prisão no final de agosto, destruindo seu casamento de 2 anos.

Artem também apresentou fotos ao tribunal, mostrando ferimentos na mão, cotovelo e nuca… alegando que Nikki era responsável por tudo.

Em 29 de agosto Artem diz que estava preparando o café da manhã para o filho de 4 anos do casal agora afastado Matteoem sua casa no condado de Napa, Califórnia. Ele diz que Nikki também esteve presente, enfatizando o que vestir em um próximo evento da Netflix.

O ex-membro do elenco de “Dancing with the Stars” diz que Nikki começou a discutir com ele sobre sua falha, na opinião dela, em torrar o pão adequadamente.

Artem diz que a disputa aumentou depois que Nikki o repreendeu por colocar duas opções de comida – uma quesadilla e frango – na lancheira de Matteo.

Artem conta que saiu da cozinha e foi para a sala, onde ajudou Matteo a se preparar para a escola.

Nikki supostamente entrou na sala e gritou com Artem, dizendo que ele não conseguia nem calçar os sapatos de Matteo direito.

Artem diz que se defendeu, o que só deixou Nikki ainda mais irritada, levando-a a jogue o tênis nele e acertá-lo no peito.

Enquanto Nikki gritava sobre o divórcio, Artem disse que Matteo ficou ali parado, assustado e confuso.

Artem diz que implorou a Nikki para se acalmar e levou Matteo para cima, para seu quarto, para protegê-lo da escalada da situação.

Artem diz que Nikki os seguiu até o quarto e tentou forçar a porta, enquanto a mantinha fechada com Matteo chorando ao lado dele.

Durante a luta, Artem diz que se espremeu por uma abertura na porta para sair da sala para que Matteo não fosse exposto à briga.

De acordo com Artem, foi quando Nikki entrou na sala e o atacou fisicamente.

Artem diz que tentou se defender de Nikki quando os dois acabaram lutando no chão.

Artem diz que ele se libertou e ligou para o 911 de seu celularcontando ao despachante o que aconteceu enquanto Nikki gritava ameaças ao fundo.

No relato de Artem sobre o incidente, Nikki disse a certa altura: “Você entende, isso vai acabar agora, Artem. Você acabou de arruinar minha carreira e sabe disso.”

No entanto, na versão de Nikki dos acontecimentos em sua ordem de restrição contra Artem – após o desentendimento no café da manhã e o incidente do lançamento do sapato, ela afirma que tentou entrar no quarto de Matteo, e Artem abriu a porta e a derrubou no chão do lado de fora do quarto de Matteo. .

Ela diz que Artem voltou para o quarto de Matteo e fechou a porta – e ela diz que novamente tentou empurrar a porta, e ele então a abriu e empurrou-a pelo corredor até o quarto do casal, forçando-a a cair no chão em seu quarto. banheiro. Ela diz que ele estava com as mãos em seu peito, perto do esterno, pressionando para baixo – ela diz que se sentiu sufocada – e diz que agarrou o pescoço dele na tentativa de tirá-lo.

Depois que a polícia chegou, Artem diz que deu seu relato e Nikki contou a história dela, que ele diz ser um monte de mentiras para pegá-lo. preso por violência doméstica. Artem foi então levado para a prisão para posar para uma foto policial.

O que é curioso… se a polícia tivesse observado os ferimentos de Artem quando eles chegaram em casa, o procedimento padrão teria sido prender Nikki por violência doméstica, mas isso não aconteceu.

O promotor distrital do condado de Napa decidiu não cobrar Artem devido a evidências insuficientes.

Em seu processo judicial, Artem solicitou uma ordem de restrição temporária contra Nikki, e o juiz a aprovou.