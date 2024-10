Arteta, do Arsenal, ignora diferença para o Man City: ‘Estamos vivos’

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, minimizou a importância da diferença de cinco pontos para o líder da Premier League, o Manchester City, ao apoiar seu time para responder na corrida pelo título após o empate de 2 x 2 com o Liverpool no domingo.

Bukayo Saka abriu o placar com seu 50º gol no campeonato aos nove minutos, antes de um cabeceamento de Virgin van Dijk aos 18 minutos empatar os visitantes. Mikel Merino cabeceou na cobrança de falta de Declan Rice para restaurar a vantagem dos Gunners pouco antes do intervalo, mas o empate de Mohamed Salah aos 81 minutos salvou um ponto para o Liverpool no final de um segundo tempo que eles dominaram amplamente.

O Liverpool permanece em segundo lugar, quatro pontos à frente do Arsenal, que está em terceiro, com o City terminando a liderança do fim de semana em busca do quinto título consecutivo.

Questionado sobre a relevância da diferença de pontos numa fase tão inicial da temporada, Arteta disse: “Você não quer estar nessa posição. Você quer estar cinco pontos à frente, mas é aqui que estamos. A equipe está viva , o time quer isso. Sinto isso todos os dias. Os jogadores que não podem jogar ficam chateados por não estarem jogando.

“Os que estão lesionados, os que estão lá estão num bom momento. As coisas vão melhorar e estaremos num lugar melhor.

“Vejo a equipe e não tenho dúvidas. Acho que já disse três dias antes que voaríamos no domingo e começamos a voar e éramos de longe a melhor equipe.

“Precisávamos somar pontos hoje para refletir sobre onde estamos e onde queremos estar. Não conseguimos, mas com certeza estamos lá.”

O Arsenal esteve recuado durante longos períodos da segunda parte, enquanto o Liverpool tentava o empate. Arteta disse que o defesa Gabriel Magalhães “não conseguia correr” e foi forçado a abandonar o jogo devido a uma lesão na perna esquerda aos 54 minutos, talvez contribuindo para uma exibição mais cautelosa, uma vez que os Gunners já não contavam com o defesa-central William Saliba, castigado.

“Deveria ter sido um placar maior no primeiro tempo, eles saíram no segundo tempo e não tivemos coragem”, acrescentou Arteta. “Fomos claros no que tínhamos que fazer e a execução, determinação e agressividade com e sem bola foram muito boas. [There were] alguns momentos em que deveríamos ter colocado a bola na rede.

“Na primeira fase precisámos de mais coragem para jogar. Criámos grandes oportunidades.”