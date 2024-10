Artur Beterbiev canaliza o espírito de Muhammad Ali enquanto ele está pronto para enfrentar Dmitry Bivol

Artur Beterbiev pode ter enfrentado apenas vinte oponentes em sua carreira de dez anos no boxe, mas suas realizações são extraordinárias. Em pouco tempo, ele alcançou o que a maioria dos boxeadores só pode sonhar. Agora, faltando apenas quatro dias para a tão esperada luta contra Dmitry Bivol, a pressão está aumentando.

Em entrevista recente, o campeão unificado dos meio-pesados ​​deixou claro que a pressão crescente não o intimida. Ele expressou: “A pressão pode ser para os outros, mas não para mim.” Beterbiev não se incomoda com as perspectivas de derrota, inspirando-se nas memórias de Muhammad Ali para reforçar a sua confiança.

Dmitry Bivol e Artur Beterbiev ‘se enfrentam’ no jantar de gala da luta Fury-NgannouRoberto Ortega

A jornada de Beterbiev rumo à grandeza enfrentou um obstáculo no início deste ano, quando uma lesão no menisco forçou-o a adiar sua partida com Bivol em junho. Agora, enquanto se prepara para o confronto do dia 12 de outubro, ele tem a chance de solidificar sua posição como um dos melhores boxeadores de sua época.

Durante uma discussão com Dev Sahni do Queensbury Promotion, perguntaram a Beterbiev se o medo de perder seu recorde de invencibilidade já passou por sua cabeça. Sahni questionou: “Você tem medo de perder seu registro? 20 lutas, 20 vitórias, 20 nocautes. Ninguém venceu você ainda; você tem medo de que alguém vá bater em você um dia?“A resposta de Beterbiev demonstrou a sua confiança inabalável nas suas capacidades e determinação para ter sucesso.

Beterbiev pretende manter registo perfeito

Apesar da próxima partida de alto risco, Beterbiev continua focado e implacável. Sua mentalidade reflete sua confiança e determinação inabaláveis ​​para ter sucesso diante das adversidades. Enquanto ele se prepara para entrar no ringue com Bivol, a resiliência e dedicação de Beterbiev servem como prova de seu compromisso inabalável com seu ofício.

Em meio ao burburinho em torno da próxima luta, fica claro que Beterbiev está pronto para provar seu valor mais uma vez. Sua jornada até este ponto foi notável, e ele está determinado a mostrar suas habilidades e solidificar seu lugar na história do boxe.

À medida que o tão aguardado confronto de Beterbiev com Bivol se aproxima, é evidente que ele não está aproveitando esta oportunidade levianamente. Sua confiança e determinação inabaláveis ​​prepararam o terreno para o que certamente será uma partida eletrizante. Com os olhos postos na vitória, a jornada de Beterbiev rumo à grandeza continua.

Nas palavras do próprio Beterbiev: “A pressão poderia ser para os outros, mas não para mim”. Sua crença inabalável em si mesmo e em suas habilidades serve como um poderoso lembrete da resiliência e determinação que definem sua notável carreira.