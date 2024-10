Artur Beterbiev derrota Dmitry Bivol pela coroa indiscutível

Artur Beterbiev conquistou o indiscutível campeonato dos meio-pesados ​​​​com uma vitória por decisão majoritária sobre Dmitry Bivol no sábado na Kingdom Arena em Riad, Arábia Saudita.

Beterbiev fechou fortemente a batalha dos boxeadores russos e venceu com pontuações de 115-113, 116-112 e 114-114 em uma luta divertida disputada no mais alto nível de habilidade.

Com a vitória na tão esperada reunião de cúpula, Beterbiev se tornou o primeiro campeão indiscutível do boxe até 175 libras na era das quatro faixas. Bivol entrou na luta classificado como número 1 pela ESPN no meio-pesado e número 4 libra por libra. Beterbiev foi o número 2 na divisão e o número 6 libra por libra.

“É claro que é uma luta difícil porque Dmitri também é campeão”, disse Beterbiev. “Ele tem boas habilidades, talvez melhores que eu. Mas hoje, Alá me escolheu.”

Estatísticas de socos do CompuBox Socos Beterbiev Bivol Total desembarcado 137 142 Total lançado 682 423 Por cento 20% 34% Jabs pousou 47 58 Jabs lançados 376 255 Por cento 13% 23% Poder pousou 90 84 Poder lançado 306 168 Por cento 29% 50%

Beterbiev (21-0, 20 KOs) entrou na luta como o único campeão do boxe com uma proporção de 100% de KO, uma sequência que terminou no sábado com a maior vitória de sua célebre carreira.

Beterbiev completa 40 anos em janeiro e vinha de uma cirurgia no joelho para reparar uma ruptura de menisco, procedimento que adiou a luta de junho. Mas ele ainda conseguiu se recuperar na segunda metade da luta para se consolidar como um lutador do Hall da Fama.

Bivol (23-1, 12 KOs) controlou a ação durante o primeiro tempo, especialmente no início, quando ele lançou seu excelente soco e trabalho de pés para manter o perfurador poderoso sob controle.

Bivol foi o perfurador mais limpo e afiado e fez bem ao contra-atacar Beterbiev com um gancho de esquerda sobre seu jab poderoso. Mas Beterbiev nunca deixou de vir. Mesmo quando seus socos foram bloqueados – e a maioria deles foi – eles pareciam ainda ter impacto na guarda alta de Bivol.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Bivol, de 33 anos, entrou na luta com vantagem em termos de experiência em grandes lutas após sua melhor vitória na carreira sobre a maior estrela do boxe, Canelo Alvarez, em maio de 2022. Mas foi Beterbiev quem venceu os três rounds finais por unanimidade para obter a vitória.

“Eu fiz meu trabalho”, disse Bivol. “Senti que poderia fazer melhor… Ele é poderoso, muito poderoso.

“E você vê que tenho um hematoma na mão”, disse ele, segurando a mão perto do olho. “Ele sempre batia e era tão difícil que até ele alcançava meu olho.”

Bivol saiu com o olho esquerdo gravemente machucado e inchado, e também tinha marcas ao redor do olho direito.

“Estou ciente de que tenho que fazer tudo perfeito e não tenho nenhuma explicação porque podem parecer desculpas”, disse Bivol. “Eu acabei de [give] parabéns ao Artur e sua equipe. Ele merece, sem problemas. Só tenho tempo para tomar outra decisão para o meu futuro.”

A luta claramente pedia uma revanche, com muitos observadores e torcedores marcando para Bivol. Também deverá haver muita procura, tendo em conta o drama do concurso e a falta de um vencedor claro.

O promotor de Bivol, Eddie Hearn, expressou raiva pelo resultado da luta, principalmente pelo placar de 116-112 a favor de Beterbiev.

“Escute, não quero desrespeitar Beterbiev”, disse Hearn. “Mas você viu a linguagem corporal, eles sabiam que tinham perdido a luta. 116-112 Beterbiev? Você deu quatro rounds ao Bivol? [we want a rematch]ele foi roubado do campeonato indiscutível esta noite. Não acredito que você possa dar quatro rodadas ao Bivol… É absolutamente nojento. Estou absolutamente perplexo e enojado com 116-112.”

Bivol disse que “é claro” quer outra chance contra Beterbiev: “Por que não?… Se eu tiver essa chance, sim. Meu sonho é ser indiscutível.”

Mas foi Beterbiev quem realizou seu sonho de colecionar todos os quatro cinturões quando adicionou o título WBA de Bivol para acompanhar os títulos IBF, WBC e WBO.

“Eu queria boxear hoje com mais qualidade”, disse Beterbiev. “Não sei por que, mas não gostei dessa luta. Mas um dia estarei melhor. [Turki Alalshikh] quer [the rematch]então podemos fazer isso.”