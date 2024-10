Artur Beterbiev obtém polêmica vitória por decisão da maioria sobre Dmitry Bivol em uma batalha de 12 rounds

Artur Beterbiev foi ao placar pela primeira vez em sua carreira para vencer uma polêmica decisão majoritária sobre Dmitry Bivol em uma batalha entre dois dos melhores boxeadores peso por peso do mundo.

Enquanto os dois lutadores tiveram seus momentos, Beterbiev confiou em sua agressividade e força para fazer o trabalho enquanto avançava e desferia golpes fortes tentando nocautear. Em troca, Bivol exibiu velocidade e precisão incríveis enquanto recitava várias combinações de socos múltiplos para atacar seu oponente de forma consistente.

A disputa foi acirrada, com Bivol vencendo cedo e Beterbiev se recuperando tarde, mas os juízes viram a situação de forma diferente. As pontuações voltaram 116-112 e 115-113 para Beterbiev, enquanto o juiz final empatou em 114-114.

Isso ainda foi suficiente para Beterbiev obter a vitória por decisão da maioria para passar para 21-0 em sua carreira e se tornar o campeão indiscutível dos meio-pesados.

“Não me sinto mal”, disse Beterbiev depois. “Eu não fiz bem hoje. Não gostei dessa luta mas um dia estarei melhor. Não é difícil. É um pouco desconfortável.

“Claro, esta é uma luta difícil porque Dmitry também é campeão mundial. Ele tem boas habilidades, talvez melhores que eu, mas hoje, Alá me escolheu.”

Quanto a Bivol, ele se recusou a culpar os juízes pela derrota e, em vez disso, reservou um tempo para prestar homenagem a Beterbiev pelo trabalho bem executado.

“Eu sou um guerreiro”, disse Bivol. “Tenho que fazer tudo perfeito. Não tenho nenhuma explicação porque pareceriam desculpas. Só parabenizo o Artur e sua equipe, ele merece.

“Só tenho tempo para tomar outra decisão para o meu futuro. Eu fiz meu trabalho. Eu senti que poderia melhorar. Sempre posso melhorar. Apenas algumas opiniões dos juízes. Ele ganhou, o que eu poderia dizer?

Apesar das dúvidas sobre as pontuações finais, Beterbiev e Bivol fizeram jus ao faturamento ao entrarem em guerra por 12 rounds e tirarem o melhor um do outro.

Como esperado, Bivol começou rápido, exibindo boa velocidade e trabalho de pés enquanto estabelecia um jab para começar a atacar Beterbiev. Bivol teve o cuidado de não ficar na frente de Beterbiev por muito tempo, pois ele batia constantemente e depois saía do caminho.

Bivol acertou um bom soco no início que fez a multidão reagir, mas ficou claro que Beterbiev estava apenas esperando por suas oportunidades. Na maior parte do tempo, Beterbiev se contentou em dar um soco de cada vez até que o quarto round o viu desferir alguns golpes desagradáveis ​​​​enquanto continuava descendo Bivol.

Beterbiev também acertou um grande chute no corpo, mas Bivol não se intimidou, pois continuou voltando com combinações para que o ritmo nunca diminuísse. Justamente quando parecia que Beterbiev estava ganhando impulso, Bivol aumentou sua taxa de trabalho e realmente começou a atacar com aquele mesmo golpe forte que continuava encontrando um lugar no queixo.

No sétimo, Bivol acertou Beterbiev com um de seus melhores socos depois que ele desferiu uma grande esquerda que acertou o queixo. Beterbiev ficou aparentemente abalado momentaneamente, mas apenas mordeu o bocal e começou a revidar com marretas nos punhos.

Beterbiev acertou alguns chutes realmente fortes que afastaram Bivol e por um momento parecia que o ímpeto poderia estar mudando a seu favor.

Isso mudou quando Bivol estabeleceu um ritmo melhor e realmente começou a fazer alguns chutes desagradáveis ​​​​que afastaram Beterbiev. Bivol acertou vários golpes bons e depois começou a seguir com alguns ganchos enormes que escaparam da defesa de Beterbiev.

Ao final do 10º round, os treinadores de Beterbiev disseram que ele precisava finalizar se quisesse e isso pareceu motivar o lutador nascido no Daguestão. Assim que foi liberado no escanteio, Beterbiev tentava arrancar a cabeça de Bivol a cada soco desferido e mais golpes acertavam.

Bivol estava começando a desacelerar e jogou mais na defesa enquanto Beterbiev continuava a persegui-lo pelo ringue. Beterbiev estava marchando para frente, lançando com más intenções cada soco, incluindo alguns no corpo, enquanto tentava punir Bivol apenas para drenar sua vida.

O poder devastador continuou vindo de Beterbiev, mas Bivol encontrou uma maneira de revidar contra ele, exibindo velocidade superior e foco de laser em suas combinações.

Quando tudo acabou, Beterbiev levantou a mão enquanto um abatido Bivol teve que dizer adeus ao seu próprio recorde de invencibilidade depois de cair para 23-1 em sua carreira. A julgar pelas reações ao resultado, os dois poderão voltar a ver-se num futuro próximo e Beterbiev parece estar à altura do desafio.

“Se Sua Excelência [Turki Alalshikh wants a rematch]vamos fazer”, disse Beterbiev.