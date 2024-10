As arraias do Tampa Bay Rays voltaram para o aquário da Flórida após o furacão Milton

O estádio do Tampa Bay Rays foi duramente atingido pelo furacão Milton… mas não tema, amantes de peixe – as arraias que chamam Tropicana Field de “casa” saíram ilesas da tempestade!!

O Aquário da Flórida forneceu a atualização na segunda-feira … dizendo que embora o telhado da instalação tenha sofrido grandes danos – as sete arraias cownose que ficam perto do campo centro-direito permaneceram seguras em seu habitat de 35 pés enquanto Milton passava.

“Com o apoio do Tampa Bay Rays, nossa equipe pôde fornecer atendimento no local nos últimos dias e hoje os trouxemos de volta em segurança ao Aquário”, Curador Associado Craig Johnson pegou

As arraias são uma atração popular no Tropicana Field… com a equipe e o aquário usando o tanque para mostrar os peixes que vivem nas águas de Tampa.