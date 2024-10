As lendas da NFL Chad Johnson e James Harrison provocam luta de MMA no próximo ano: ‘Vitória fácil para mim’

Chad Johnson e James Harrison têm alguns planos exclusivos para o Super Bowl.

De acordo com conversas nas redes sociais, as ex-estrelas da NFL esperam se encontrar em uma luta de exibição sob as regras do MMA em algum momento antes do próximo Super Bowl LIX, que acontece no Caesars Superdome, em Nova Orleans, no dia 9 de fevereiro.

Johnson, o chamativo wide receiver que construiu sua reputação no Cincinnati Bengals, foi o primeiro a provocar a luta por meio de um tweet na quarta-feira.

Estou lutando contra James Harrison em uma luta de 3 rounds no formato MMA de exibição em Nova Orleans antes do Super Bowl, estou muito animado -Chad Johnson (@ochocinco) 2 de outubro de 2024

“Estou lutando contra James Harrison em uma luta de três rounds no formato MMA de exibição em Nova Orleans antes do Super Bowl, estou muito animado”, escreveu Johnson.

Em vez de abafar o boato, Harrison pareceu confirmar o anúncio de Johnson, repetindo em um tweet: “São cinco rodadas, [Johnson.]”

Essa resposta levou a um vaivém entre os jogadores de futebol aposentados, com Johnson dizendo que o número de rodadas não importaria porque ele está prevendo um resultado no primeiro turno, e Harrison dizendo que Johnson não será capaz de se levantar quando o a luta acabou.

Johnson, 46 anos, passou a elogiar suas habilidades no MMA, gabando-se de que finalizará Harrison com uma guilhotina usando “uma coleção de técnicas e estratégias de luta livre onde sua força não importa”. Ex-Jogador Defensivo do Ano da NFL, Harrison (também de 46 anos) provavelmente entraria em qualquer disputa contra Johnson com uma vantagem de tamanho considerável.

Não será muita luta quando eu finalizá-lo com uma guilhotina, ele se tornou agressivo e subestimou meu trabalho de chão, tenho uma coleção de técnicas e estratégias de grappling onde a força dele não importa, vitória fácil para mim. https://t.co/v7XvBhoPue -Chad Johnson (@ochocinco) 4 de outubro de 2024

Se a luta se concretizar, marcará a segunda incursão de Johnson nos esportes de combate. Ele competiu em uma luta de boxe de exibição contra Brian Maxwell em 6 de junho de 2021, na eliminatória Floyd Mayweather x Logan Paul. Embora Johnson tenha se saído bem na maior parte do tempo, ele foi derrubado nos momentos finais da luta de exibição de quatro rounds. Por se tratar de uma luta de exibição, nenhum vencedor oficial foi anunciado.

Harrison foi um linebacker temível durante sua carreira profissional de 15 anos e um membro importante das equipes campeãs do Pittsburgh Steelers Super Bowl em 2006 e 2009. Em 2023, Harrison foi introduzido no Hall de Honra da franquia.

Nenhuma data foi anunciada para Johnson x Harrison e parece que os próprios atletas ainda estão resolvendo os detalhes.

Em notícias relacionadas, a atual estrela do Las Vegas Raiders e fã obstinado do UFC, Maxx Crosby, 27, também expressou interesse em misturar artes marciais em entrevista ao TMZ.

“Todos os meus rapazes, todos os meus companheiros de equipe estão 100 por cento, eles já esperam que eu faça isso”, disse Crosby. “Eu fico tipo, merda, eu nem pensei muito sobre isso. Eu adoro lutar. Eu boxeei quase todos os dias, então veremos.

“Eu amo isso. Eu realmente amo isso, então veremos. Se meu coração desejar e eu quiser entrar lá, merda, eu posso. Nunca vou colocar nada pela janela. Você vive uma vida, então farei tudo que colocar meu coração.”