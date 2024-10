As maiores conclusões da primeira lista da USMNT de Pochettino

Assim começa a era Mauricio Pochettino.

Na quarta-feira, o novo técnico da seleção masculina dos Estados Unidos revelou sua primeira escalação, que consiste em uma convocação de 25 jogadores que participarão de amistosos contra o Panamá, no Q2 Stadium, em Austin, Texas, no dia 12 de outubro, e contra o México. no Estádio Akron de Guadalajara em 15 de outubro.

Faltando menos de dois anos para a Copa do Mundo de 2026, as partidas serão uma oportunidade inestimável para Pochettino mostrar que é o líder certo para finalmente elevar uma geração promissora de talentos da USMNT. Fazer isso significará reorganizar e rejuvenescer uma equipe que recentemente não conseguiu impressionar na Copa América de 2024.

Depois de uma saída altamente decepcionante na fase de grupos do torneio, que levou à demissão do ex-técnico Gregg Berhalter, e de uma série de amistosos sem vitórias sob o comando do interino Mikey Varas no mês passado, Pochettino agora tem a chance de mudar o roteiro.

Olhando para os jogos de Outubro que darão uma visão antecipada de uma nova era, aqui estão quatro pontos de discussão e um possível melhor XI da primeira convocação de Pochettino.

Pochettino ainda não está agitando o elenco

No momento, Pochettino está jogando pelo seguro.

Dos 26 jogadores incluídos na fraca campanha da Copa América, um forte núcleo de 19 retornará para os jogos de outubro. Da lista de 24 jogadores do mês passado, o número volta para 19 quando se olha para aqueles que foram adicionados à primeira convocação de 25 jogadores de Pochettino.

Tendo em mente que figuras importantes como Tyler Adams, Sergiño Dest, Gio Reyna e Chris Richards estão atualmente lidando com problemas de lesão, as mudanças na escalação foram sutis e não incluirão nenhuma estreia em outubro. O que não surpreende quando se considera que o gestor ainda está se adaptando à nova função e contou com alguma ajuda para orientar a primeira seleção.

“[I trust] a opinião e todas as informações que recebemos da seleção nacional, por isso vocês verão um elenco muito parecido da [the] último acampamento”, disse Pochettino na quarta-feira.

Dito isso, depois de conhecer as convocações atuais e o pool mais amplo da USMNT, o treinador também lembrou que em breve começará a deixar sua marca.

“Talvez [they’re] não agora na escalação”, disse Pochettino, sem querer revelar nenhum nome que esteja acompanhando. “Mas com certeza eles estarão na escalação no futuro”.

Mauricio Pochettino não incluiu grandes surpresas em sua primeira convocação para a USMNT, mas deu a entender que as futuras seleções terão rostos novos. (Foto de Luke Hales/USSF/Getty Images para USSF)

Quem será o goleiro titular?

Essa é a maior questão do USMNT XI. No papel, deveriam ser Matt Turner, do Crystal Palace, ou Ethan Horvath, do Cardiff City, mas ambos são atualmente opções de banco para suas equipes.

“Um treinador preocupa-se sempre quando os seus jogadores têm poucos minutos nos seus clubes”, disse Pochettino. “É importante chegar a uma Copa do Mundo nas melhores condições.”

Patrick Schulte, do Columbus Crew, é outra opção intrigante, embora aos 23 anos seu jogo não seja tão afinado quanto o de seus colegas da seleção nacional.

E o goleiro do Colorado Rapids, Zack Steffen? Ele foi a surpresa notável após uma ausência de dois anos, mas há algo a ser dito sobre sua distribuição de bola que pode funcionar com o estilo de jogo de Pochettino. No entanto, de acordo com TruMedia/Stats Perform, o jogador de 30 anos tem uma classificação preocupante de gols evitados de -8,65 na MLS.

Para referência na mesma liga, Schulte tem uma classificação muito melhor de +5,96.

Quem substituirá as estrelas feridas?

Devido às lesões de Adams, Dest, Reyna e Richards, algumas opções agora terão a chance de brilhar e causar uma ótima primeira impressão com Pochettino.

Na defesa, a ausência de Richards deixará uma oportunidade para um novo parceiro para Tim Ream este mês, embora o próprio Ream já tenha ultrapassado o auge de suas habilidades. Isso significa que Mark McKenzie, Miles Robinson ou Auston Trusty provavelmente terão momentos para causar impacto contra países como Panamá ou México.

Como lateral-direito, Joe Scally parece ter a vaga de reserva de Dest garantida, mas pode enfrentar alguma concorrência de Marlon Fossey.

No meio-campo as coisas podem ficar muito interessantes sem jogadores como Adams e em posições mais ofensivas sem Reyna. Johnny Cardoso (que teve uma última janela questionável) pode ter uma chance de redenção, enquanto também há algo a ser dito para Yunus Musah e Malik Tillman se estabelecerem ainda mais em um XI que terá espaços abertos.

Poch se adaptará ao grupo USMNT ou os jogadores se adaptarão ao estilo de Poch?

Pressão alta, jogar pela defesa, permitir que os alas se escondam em um ataque fluido – tudo isso vem à mente quando pensamos no sistema enérgico e fisicamente desgastante de Pochettino. Ajudou a tornar-se conhecido na Europa, mas será que funciona com a USMNT? No mínimo, em termos de formação, o treinador dos EUA sugeriu a possibilidade de manter os seus sistemas favoritos.

“1-4-2-3-1, 1-4-3-3”, disse Pochettino sobre o que vai querer tentar este mês. “De lá [we’ll] desenvolver a nossa maneira de jogar e ver como podemos nos adaptar e como podemos criar uma parceria entre eles.”

Essa adaptação será intrigante para os jogadores e para o treinador.

Se Pochettino crescer na defesa, isso pode significar alguns problemas iniciais em uma configuração defensiva e de goleiro que não possui muitos distribuidores de bola confiáveis. Olhando para o ataque, também será interessante ver se seus alas também conseguem atuar com segurança quando precisam de ajuda no suporte.

O próprio treinador também pode precisar de alterar os seus métodos e se, por exemplo, observarmos um estilo de jogo mais direto que não se concentra na construção a partir da defesa, isso pode sinalizar que Pochettino terá de reconfigurar os seus próprios métodos desde o início. .

jogar 2:36 Gomez: Pulisic sem dúvida o melhor jogador da Concacaf Herculez Gomez acredita que Christian Pulisic está na melhor forma de sua carreira.

Possível melhor XI para outubro

O que se espera é muita variação ao longo de mais de 180 minutos para Pochettino. O treinador desejará, com razão, ver o maior número possível de jogadores, o que provavelmente levará a uma série de mudanças táticas. No entanto, se presumirmos que ele poderá precisar alinhar seus melhores jogadores em algum momento contra o México, aqui está um possível 4-3-3.

Schulte recebe a aprovação após uma última atuação decente, McKenzie retornará à defesa após a ausência de Richards, os últimos erros de Cardoso e a lesão de Adams deixarão uma possível dupla McKennie-Musah no coração do XI, e no topo, Folarin Balogun poderia manter seu lugar como número 1 na tabela de profundidade de atacantes.

GK: Patrick Schulte

LIBRA: Antonée Robinson

LCB: Tim Ream

RCB: Marcos McKenzie

RB: Joe Scally

Mestre: Weston McKennie

Mestre: Yunus Musah

CAM: Malik Tillman

RW: Brenden Aaronson

AV: Folarin Balogun

LW: Christian Pulisic