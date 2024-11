As melhores conferências de basquete universitário feminino em 2024-25

A mudança é a única constante nos esportes universitários atualmente e, após uma recente onda de realinhamento de conferências, será uma característica definidora da temporada de basquete universitário feminino de 2024-25.

O Pac-12 – que emergiu como indiscutivelmente a melhor liga de basquete feminino do país – é uma sombra do que já foi, com seis ex-membros agora espalhados pelo ACC e Big Ten e quatro tendo se mudado para o Big 12 A SEC também parece diferente, já que Texas e Oklahoma aderiram à conferência.

A ESPN está aqui para ajudar a entender tudo isso. Aqui está um rápido resumo das quatro novas superconferências não geográficas, incluindo suas projeções de pré-temporada para o torneio da NCAA rumo à temporada de basquete universitário feminino de 2024-25.

Também classificamos cada conferência com base em quantas propostas da NCAA cada liga está projetada para ganhar no torneio da NCAA de 2025, com a média de sementes servindo como desempate. Todas as sementes refletem a mais recente Bracketologia Feminina da ESPN.

1. SEGUNDO

Total de equipes: 16

Novas equipes: 2 (Oklahoma, Texas)

Membros: Alabama, Arkansas, Auburn, Flórida, Geórgia, Kentucky, LSU, Estado de Mississippi, Missouri, Oklahoma, Ole Miss, Carolina do Sul, Tennessee, Texas, Texas A&M, Vanderbilt

Lances projetados: 11

Sementes nº 1: 1 (Carolina do Sul)

16 principais sementes: 4 (Carolina do Sul, LSU, Texas, Oklahoma)

Semente média: 5.5

Por que a SEC ocupa o primeiro lugar: Apesar de ter os dois últimos campeões nacionais, 2023 e 2024 foram anos ruins para a SEC. Isso deve mudar nesta temporada, já que a SEC parece preparada para voltar a ser a liga mais profunda do país. As adições de Oklahoma e Texas criam mais competição para a Carolina do Sul e a LSU. As melhorias previstas em Kentucky, Auburn e Texas A&M, além da estabilização dos programas no estado de Mississippi, Vanderbilt e Alabama, podem significar um número recorde de candidaturas a torneios da NCAA em 2025. – Charlie Creme

Maior mudança: A Carolina do Sul continua sendo o time a ser derrotado, mas Texas e Oklahoma, ex-inimigos dos 12 grandes, podem emergir como adversários, ficando em segundo e quarto lugar, respectivamente, na pesquisa de pré-temporada da SEC. Os Longhorns venceram dois dos últimos três torneios dos 12 grandes e conquistaram uma parte do título da temporada regular dos 12 grandes em 2023 ao lado dos Sooners, que conquistaram o título definitivo na temporada passada. Ambos também estão entre os 10 primeiros na pesquisa da AP.

Nova rivalidade que esperamos: Carolina do Sul x Texas. Vic Schaefer conhece bem a SEC ou os Gamecocks, dada sua história anterior como treinador no estado do Mississippi. Seus Bulldogs enfrentaram a Carolina do Sul em sua primeira aparição consecutiva em jogos do título nacional em 2017, quando Dawn Staley venceu seu primeiro campeonato. As equipes – ambas podem terminar em Tampa, Flórida, para a Final Four em abril – se enfrentam em 12 de janeiro em Columbia e em 9 de fevereiro em Austin.

Maiores dúvidas: Apenas a Carolina do Sul e a LSU chegaram ao Sweet 16 no ano passado, depois que quatro programas da SEC (esses dois mais Ole Miss e Tennessee) avançaram tanto em 2023. Texas e Oklahoma representarão a conferência nas regionais de 2025? Será que equipes intermediárias, como Ole Miss, Kentucky e Alabama, conseguirão se destacar? Como será o desempenho do lendário programa do Tennessee no primeiro ano sob a nova contratação Kim Caldwell? — Alexa Philippou

Hannah Stuelke, de Iowa, foi nomeada para o time All-Big Ten da pré-temporada dos treinadores, mas Iowa terminou fora das cinco primeiras classificações da pré-temporada, tanto pelos treinadores da conferência quanto pela mídia. Stephen Mally/hawkeyesports.com

2. Dez Grandes

Total de equipes: 18

Novas equipes: 4 (Oregon, UCLA, USC, Washington)

Membros: Illinois, Iowa, Indiana, Maryland, Michigan, estado de Michigan, Minnesota, Nebraska, Noroeste, estado de Ohio, Oregon, estado de Penn, Purdue, Rutgers, UCLA, USC, Washington, Wisconsin

Lances projetados: 10

Sementes nº 1: 2 (USC, UCLA)

16 principais sementes: 3 (USC, UCLA, estado de Ohio)

Semente média: 5.7

Por que o Big Ten ocupa o segundo lugar: Depois de empatar seu recorde de sete candidaturas ao torneio da NCAA na temporada passada, a Big Ten projeta adicionar mais em março próximo. Mas, embora a USC e a UCLA dêem às Dez Grandes grande força no topo, perdas de pessoal em grande escala em algumas das escolas de conferências legadas deixam as Dez Grandes sem outros bloqueios para os Sweet 16. Maryland, Indiana, Iowa e Ohio State serão todos parecem diferentes de há um ano, tornando o seu potencial mais difícil de prever. O Big Ten não tem um campeão nacional desde Purdue em 1999. – Creme

Maior mudança: Com as ameaças legítimas da USC e da UCLA de chegar à Final Four, o valor da marca de costa a costa do Big Ten é maior. A USC ganhou títulos da NCAA em 1983 e 1984 e foi para a Final Four novamente em 1986. A UCLA venceu o campeonato AIAW em 1978, mas nunca esteve na Final Four da NCAA. Ambos os programas buscam o avanço moderno enquanto o Big Ten busca seu segundo campeão nacional.

Nova rivalidade que esperamos: UCLA x Indiana. O técnico do Bruins, Cori Close, é discípulo da lenda do técnico masculino da UCLA, John Wooden. Competir no estado natal de Wooden, Indiana – ele jogou em Purdue 1928-32 – provavelmente será especial para ela. Os Bruins enfrentam os Hoosiers em Bloomington em 4 de janeiro e os Boilermakers em West Lafayette em 7 de janeiro. Indiana está em uma série de cinco participações consecutivas em torneios da NCAA (os Hoosiers também teriam conseguido em 2020 se houvesse um torneio ), de modo que seria divertido observar o desenvolvimento da rivalidade potencial com a UCLA.

Maiores dúvidas: Se a USC e a UCLA forem de fato os melhores times do Big Ten, será que isso prejudicará suas chances no torneio da NCAA ter que se ajustar nesta temporada a uma nova conferência e às viagens adicionais que isso acarreta? A maneira positiva de ver isso é que eles serão exaustivamente testados na hora do torneio. Mas há muito para os Trojans e Bruins se acostumarem. — Michael Voepel

Aziaha James, que marcou 27 pontos na Elite Eight na temporada passada para ajudar o NC State a conquistar sua primeira Final Four desde 1998, foi nomeada para a equipe All-ACC da pré-temporada. NC State foi escolhida para terminar em segundo lugar no ACC, atrás de Notre Dame. Steph Chambers/Imagens Getty

3. ACC

Total de equipes: 17

Novas equipes: 3 (Cal, SMU, Stanford)

Membros: Boston College, Cal, Clemson, Duke, Estado da Flórida, Georgia Tech, Louisville, Miami, Carolina do Norte, Estado da Carolina do Norte, Pitt, SMU, Stanford, Syracuse, Virgínia, Virginia Tech, Wake Forest

Lances projetados: 10

Sementes nº 1: Nenhum

16 principais sementes: 4 (Notre Dame, estado da Carolina do Norte, Duke, Carolina do Norte)

Semente média: 6.2

Por que o ACC está classificado em 3º lugar: A ACC é talvez a mais competitiva de todas as grandes conferências, e até cinco equipes podem ganhar o título da temporada regular. Notre Dame e NC State são os favoritos e parecem as melhores apostas do ACC em ter um time Final Four pela quarta temporada consecutiva (NC State, Virginia Tech e Louisville são os três últimos). Como Stanford se ajusta à sua nova liga com um novo treinador, e como Clemson e Miami também se ajustam às mudanças de treinador, determinará a profundidade do torneio da NCAA do ACC. — Creme

Maior mudança: Os recém-chegados não são projetados para serem candidatos reais no jogo ACC – Stanford ficou em primeiro lugar na pesquisa de pré-temporada, em sétimo lugar. As maiores mudanças podem vir de fora: Megan Duffy substituiu Kenny Brooks na Virginia Tech, que ele transformou em uma potência do ACC. Katie Meier, de Miami, a técnica mais antiga da conferência, se aposentou nesta entressafra, assim como a lendária Tara VanDerveer, de Stanford. Tricia Cullop e Kate Paye assumiram esses cargos, enquanto Shawn Poppie assumiu as rédeas da Clemson.

Nova rivalidade que esperamos: NC State vs. Stanford. O Wolfpack de 3 sementes derrubou o Cardinal de 2 sementes no Sweet 16 de 2024 a caminho da primeira aparição na Final Four do NC State desde 1998. Essa semifinal regional também acabou sendo o último jogo da carreira de treinador de VanDerveer. O Wolfpack e o Cardinal se encontram uma vez nesta temporada, em 12 de janeiro, em Stanford.

Maiores dúvidas: Este está prestes a ser o melhor time de Niele Ivey desde que ela assumiu o lugar de Muffet McGraw – será que Notre Dame chegará à Final Four pela primeira vez no mandato de Ivey? Em outros lugares, todos os olhos estarão voltados para se Duke pode dar o próximo passo e como o poder histórico Stanford navega em seu primeiro ano na liga e o primeiro sem VanDerveer. — Philippou

Os 12 grandes treinadores classificaram Audi Crooks e Iowa State – classificado em 8º lugar na pré-temporada da AP – para terminar em segundo lugar na corrida da conferência, atrás do Kansas State. Scott Winters/Ícone Sportswire

4. 12 grandes

Total de equipes: 16

Novas equipes: 4 (Arizona, estado do Arizona, Colorado, Utah)

Membros: Arizona, Estado do Arizona, Baylor, BYU, Cincinnati, Colorado, Houston, Estado de Iowa, Kansas, Estado de Kansas, Estado de Oklahoma, TCU, Texas Tech, UCF, Utah, Virgínia Ocidental

Lances projetados: 8

Sementes nº 1: Nenhum

16 principais sementes: 4 (estado de Iowa, Baylor, estado de Kansas, Virgínia Ocidental)

Semente média: 5.9

Por que os 12 grandes estão em 4º lugar: Perder Oklahoma e Texas e ganhar Arizona, Arizona State, Colorado e Utah é uma perda líquida para os 12 Grandes devido ao tempo. Os Buffs e Utes perderam os melhores jogadores que chegaram ao 5º lugar na última temporada, enquanto os Sooners e Longhorns mantiveram a maioria de seus melhores jogadores. Se os 12 Grandes ultrapassarem o 4º lugar nesta lista, provavelmente será porque Kansas State e West Virginia superaram sua projeção como 4º colocados. — Creme

Maior mudança: Rivalidades perdidas, especialmente Oklahoma x Oklahoma State, que remonta a 1975 para o basquete feminino. As saídas de Oklahoma e Texas, os dois melhores times do Big 12 nas últimas duas temporadas, deixam um vazio. Adicionar BYU, Cincinnati, Houston e UCF na última temporada não foi o impulso para o lado feminino que foi para o masculino; elas terminaram entre as cinco últimas na classificação feminina das 12 grandes. Os 12 grandes estreantes desta temporada devem se ajustar mais rapidamente depois de participarem de uma conferência tão competitiva quanto a Pac-12.

Nova rivalidade que esperamos: Arizona x Kansas. Este é potencialmente um grande negócio para os homens, já que ambos os programas são ex-campeões nacionais. Mas, em geral, essas escolas são marcas no basquete. Uma antiga rivalidade também será reavivada para os Jayhawks: fãs de longa data se lembram das batalhas Colorado-Kansas nos Big Eight e Big 12.

Maiores dúvidas: O Big 12 tem um candidato legítimo à Final Four? O 8º lugar do estado de Iowa é o time com melhor classificação da conferência na pré-temporada, mas os Cyclones nunca chegaram à Final Four. Nem o número 13 do Kansas State nem o número 16 da Virgínia Ocidental. O número 12, Baylor, tem três campeonatos nacionais, mas todos sob o comando do ex-técnico Kim Mulkey. A Final Four não é uma medida justa para os 12 Grandes deste ano. Em vez disso, é quantas equipes avançarão para o Sweet 16. – Voepel