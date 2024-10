As migalhas de gato mais gordas do mundo morrem semanas após o feline fat camp

Farofa o gato mais gordo do mundo, infelizmente morreu poucas semanas depois de perder alguns quilos em um acampamento para felinos, com veterinários dizendo que suas camadas excessivamente grossas escondiam tumores cancerígenos.

O gatinho russo – que cresceu para impressionantes 38 quilos por viver no porão de um hospital e mastigar biscoitos e sopa da equipe – de repente teve problemas respiratórios e faleceu no sábado, de acordo com o NewsX.