As negociações do estado do Texas com Mountain West estagnam, dizem fontes

As negociações do Texas State com a Mountain West Conference foram paralisadas, disseram fontes a Pete Thamel da ESPN na terça-feira.

A escola, de fato, informou à Conferência Sun Belt que não irá para Mountain West depois que o estado do Texas recebeu uma oferta verbal no fim de semana.

No momento da oferta verbal do MWC, o Pac-12 também manifestou interesse no programa Bobcats, disseram as fontes, embora a oferta não tenha se concretizado. Como membro do Sun Belt, a taxa de saída para os Bobcats fazerem uma mudança de liga deverá ser de US$ 5 milhões.

Texas State tem um programa em ascensão que está em jogo na FBS desde 2012. Ele jogou uma temporada no WAC antes de ingressar no Sun Belt em 2013. A escola jogou e ganhou seu primeiro bowl game como membro da FBS em 2023, ao terminar em 8º lugar. -5 sob o comando do técnico GJ Kinne e derrotou Rice por 45-21 no First Responder Bowl.

Os Bobcats estão 2-2 nesta temporada e receberam o Arizona State em uma derrota dramática por 31-28 em um jogo transmitido pela televisão nacional na ESPN em 12 de setembro. Eles jogarão em Troy na noite de sábado na ESPNU.

As discussões originais do Mountain West com o Texas State se intensificaram após as decisões da UNLV e da Força Aérea de permanecer na liga na semana passada. Isso deu à liga duas escolas fundamentais para construir no futuro.

O Mountain West tem seis membros em tempo integral, e o Texas State teria dado sete. São necessários oito membros em tempo integral para atender aos requisitos mínimos da conferência.

Os seis membros em tempo integral da liga são UNLV, Força Aérea, Nevada, Estado de San Jose, Novo México e Wyoming. O Havaí está na liga como membro do futebol. O Pac-12 também precisa de um membro adicional, já que atualmente tem sete membros.