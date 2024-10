As principais questões do USWNT antes da Copa do Mundo Feminina de 2027

A era Emma Hayes da seleção feminina dos EUA teve um início de conto de fadas neste verão, quando as americanas voltaram ao topo do pódio em Paris para conquistar a quinta medalha de ouro olímpica do programa. Agora vem a tarefa principal de Hayes.

Ela foi contratada como técnica principal para vencer a Copa do Mundo de 2027. É por isso que a US Soccer concordou em deixá-la terminar a temporada europeia no Chelsea antes de ingressar no USWNT menos de dois meses antes das Olimpíadas.

Com uma medalha de ouro olímpica em mãos, Hayes agora tem o poder de fazer mudanças drásticas conforme achar adequado para o futuro do programa. Embora ganhar o ouro sugira que o USWNT está em uma boa posição, três anos é muito tempo e Hayes não pode descansar sobre os louros – cada decisão que ela tomar será sobre a Copa do Mundo de 2027.

Enquanto o USWNT embarca em seus primeiros jogos desde as Olimpíadas, incluindo um amistoso contra a Islândia na quinta-feira, é a primeira chance de Hayes encontrar respostas para as questões que atormentam a seleção antes da Copa do Mundo, daqui a três anos. Então, quais são essas perguntas? Investigamos os maiores à medida que o USWNT passa da celebração da sua medalha de ouro para a reconstrução a longo prazo.

Alcançar o equilíbrio entre jovens e veteranos

Há um núcleo claro de jogadores que comporão a seleção para a Copa do Mundo de 2027, incluindo os dinâmicos três atacantes Trinity Rodman, Sophia Smith e Mallory Swanson, que terão 25, 26 e 29 anos, respectivamente, quando o torneio começar. A zagueira Naomi Girma fará 27 anos – Hayes já chamou Girma de “o melhor zagueiro que já vi” e nomeou o zagueiro como capitão em vários momentos das partidas.

Esses jogadores já eram a pedra angular da corrida pela medalha de ouro olímpica do USWNT – mas e as dezenas de jogadores jovens e inexperientes que poderiam ser grandes contribuidores em 2027?

Esta é uma questão macro que orientará cada pequena decisão que Hayes toma. Hayes já mostrou o quão liberal ela planeja ser ao testar novos jogadores no ambiente USWNT. Ela solicitou a expansão do elenco atual de treinamento do time em três, para 26 jogadores, e usou as vagas adicionais para nomear três convocações pela primeira vez – duas das quais estavam objetivamente fora do radar da seleção nacional para a maioria do público, já que eles ainda não se estabeleceram totalmente na NWSL.

Hayes sugeriu fortemente que ela teria convocado ainda mais novos jogadores se não estivesse sujeita às restrições do acordo coletivo de trabalho do USWNT, que define esta janela como uma turnê de vitória e exige que todos os jogadores disponíveis do elenco olímpico sejam convocados.

“Digo isso mais em particular do que publicamente: os EUA poderiam facilmente eliminar duas equipes”, disse Hayes. “Sempre, sempre haverá jogadores ausentes. E há jogadores que estão fora deste elenco que merecem igualmente estar.”

Um acampamento futuro em janeiro permitirá que mais algumas dezenas de jogadores se comparem aos jogadores da equipe sênior e impressionem Hayes. Esse acampamento será uma mistura de jogadores, em sua maioria com 23 anos ou menos, possivelmente com um jogador mais velho cuja forma na NWSL merece avaliação.

O USWNT Sub-20, que acabou de terminar em terceiro na Copa do Mundo, contou com oito jogadores da NWSL, incluindo a atual meio-campista do Kansas City, Claire Hutton, e o atacante do Utah Royals, Ally Sentnor, indiscutivelmente os mais preparados para a equipe sênior no momento. Os jogadores sub-20 foram deixados de fora do acampamento da seleção principal para que pudessem descansar.

O problema de dar mais aparência aos jogadores mais jovens é que os jogadores titulares serão eliminados. Hayes é há muito tempo um treinador que não se intimida com decisões ousadas ou controversas na escalação. Ela retirou o atacante Alex Morgan da escalação olímpica em junho, depois de treinar apenas dois jogos do USWNT. (Desde então, Morgan se aposentou e anunciou no mês passado que está grávida.)

Hayes disse repetidamente na semana passada que seu plano ficará mais claro em janeiro, quando ela divulgar seu roteiro para 2027-28 para toda a equipe. Esse documento incluirá estilos de jogo e ideologia que ela espera que também cheguem às seleções juvenis.

Desenvolvendo o plano de sucessão de goleiros do USWNT

O que acontece no gol servirá como um microcosmo da missão de Hayes em todo o programa.

Alyssa Naeher provou mais uma vez nas Olimpíadas porque é a goleira número 1 do USWNT. Naeher fez várias defesas sensacionais, desde a defesa do dedo do pé à queima-roupa para negar à Alemanha o empate aos 119 minutos na semifinal, até defesas sensacionais nos acréscimos de cada metade da vitória pela medalha de ouro sobre o Brasil. Ela sofreu apenas dois gols em seis jogos nas Olimpíadas.

Naeher, porém, completará 39 anos na próxima Copa do Mundo. Mesmo deixando de lado a idade, que provavelmente influencia menos os goleiros do que os jogadores de campo, há a questão da experiência para qualquer mudança potencial na rede. O USWNT também tem um histórico comprovado de produção de goleiros sensacionais e de dificuldade para fazer a transição para o próximo.

Trinity Rodman, à esquerda, e Emily Fox parecem ser dois jogadores que ainda desempenharão um papel importante para o USWNT na Copa do Mundo de 2027. Stephen Nadler / ISI Photos / Getty Images para USSF

Naeher estava do outro lado dessa equação quando assumiu o cargo inicial após as Olimpíadas de 2016 e a suspensão de Hope Solo.

Solo foi o goleiro titular do USWNT durante a maior parte da década, ganhando duas medalhas de ouro olímpicas e brilhando na Copa do Mundo de 2015. Ela era a melhor goleira do mundo. Mas isso se tornou um problema porque poucos outros goleiros entraram em campo durante o mandato de Solo – mesmo em amistosos de baixo risco – o que deixou a próxima geração com experiência de jogo limitada em nível internacional.

Naeher conquistou sua primeira internacionalização em 18 de dezembro de 2014. Seu único início em 2015 ocorreu quase exatamente um ano depois, e então ela começou mais dois jogos antes das Olimpíadas de 2016. No final do ano, ela foi repentinamente lançada em uma competição pela vaga titular com Ashlyn Harris depois que Solo foi suspenso abruptamente e efetivamente expulso do time permanentemente.

Naeher teve três anos para se preparar para a Copa do Mundo de 2019. Ela enfrentava constantes questionamentos sobre sua preparação – em parte porque seu comportamento reservado era o oposto da assertividade de Solo, mas também porque ela não havia jogado sob os holofotes de um grande torneio. Os EUA venceram prontamente a Copa do Mundo de 2019 – com Naeher no gol a cada minuto do caminho.

Agora surge um dilema semelhante, mas com Naeher como titular e um punhado de goleiros, liderados por Casey Murphy, como aprendizes. Naeher é mais velho do que Solo era no momento da remoção de Solo (o que não teve nada a ver com o desempenho de Solo, para ser justo).

Murphy tem apenas 28 anos e há anos se mostra promissor na NWSL. Ela já soma 19 partidas pela seleção, o que é mais do que Naeher tinha quando assumiu a posição de número 1. Parecia que Murphy poderia assumir o cargo de número 1 em 2022, quando começou nas quartas de final das eliminatórias para a Copa do Mundo, mas Naeher manteve o cargo e não olhou para trás. Naeher também é uma raça rara de goleiro que também acerta pênaltis com confiança.

Nada disso quer dizer que Naeher deva ser afastado do goleiro titular. Seu heroísmo olímpico ocorreu há menos de três meses e ela não diminuiu de forma. O que Hayes deve descobrir é como preparar vários goleiros para 2027 e, ao mesmo tempo, identificar o titular.

Murphy tem a base para desafiar Naeher pela vaga. Jane Campbell, que é um ano mais velha, lidera a NWSL em defesas por uma ampla margem (para o time Houston Dash, último colocado) e foi goleira alternativa nas Olimpíadas.

Haverá muita competição no goleiro. Hayes tentará identificar quem ela acha que é o titular de 2027, a partir de agora, e dará ao goleiro o olhar mais extenso possível? Ou o USWNT está programado para uma competição líquida de anos?

Encontrando a combinação de meio-campo vencedora da Copa do Mundo

A combinação “Triple Espresso” da linha de ataque de Rodman, Smith e Swanson forneceu os gols, e Girma ajudou a ancorar uma forte unidade defensiva na frente de Naeher nas Olimpíadas. As atuações do meio-campo nas Olimpíadas, porém, foram imprevisíveis.

Essa unidade foi amplamente ancorada por Sam Coffey como meio-campista defensivo, com Lindsey Horan e Rose Lavelle na frente dela. Uma suspensão de Coffey forçou Korbin Albert a assumir o papel nas quartas de final, mas foi na partida pela medalha de ouro que Hayes tomou a decisão ousada de colocar Albert ao lado de Coffey, com Horan em uma função mais avançada – deixando Lavelle no banco. O plano funcionou.

Albert marcou um gol sensacional da vitória fora do banco contra a Austrália na fase de grupos e depois substituiu Horan no início da prorrogação contra a Alemanha nas quartas de final. Horan enfrentou dificuldades durante algumas partes do jogo com passes errados, e a disposição mais agressiva da Alemanha na semana anterior, no encontro da fase de grupos das seleções, esticou o meio-campo dos EUA. Não foi a primeira vez naquele torneio que o meio-campo foi esticado defensivamente ou contornado na posse de bola.

Dado que as dificuldades no meio-campo foram um fator chave nos muitos problemas do USWNT na Copa do Mundo de 2023 sob o comando do então técnico Vlatko Andonovski, Hayes deve descobrir o melhor caminho a seguir. Ela tem muitas escolhas, o que torna suas decisões muito mais difíceis – há habilidades abundantes entre os jogadores titulares e muitos talentos em ascensão esperando nos bastidores.

Croix Bethune, que fez parte da equipe vencedora da medalha de ouro, pode ser uma resposta na décima posição quando retornar de lesão. Bethune empatou o recorde da NWSL de assistências em uma temporada (10) como novato este ano, apesar de ter perdido os dois últimos meses da temporada.

Ashley Sanchez também pode ser a resposta. Ela está de volta ao acampamento pela primeira vez em quase um ano, graças ao excelente jogo com o North Carolina Courage nesta temporada.

Albert e Hal Hershfelt são claramente bem vistos por Hayes, Olivia Moultrie está de volta ao acampamento, e isso sem mencionar se Hayes considerará Jaedyn Shaw (listado como atacante) como o número 10, que é seu melhor papel. Em seguida, adicione Catarina Macário (não no acampamento) à mistura se ela conseguir ficar saudável, e ela poderá jogar como segunda atacante atrás de um dos Triple Espresso.

Todo esse grupo tem 25 anos ou menos, e há uma geração em ascensão por trás dele, com Hutton e Riley Jackson, do North Carolina Courage, entre os meio-campistas liderando o caminho.

No entanto, o cálculo de Hayes não será apenas uma questão de idade. Nem se trata apenas de talento individual. Qual será o meio-campo ideal unidade? Essa é a peça que importa e o que solidificará a espinha dorsal do USWNT.

Coffey, como meio-campista solitário, pode eventualmente funcionar, e talvez deva, se Hayes quiser colocar seu excedente de meio-campistas ofensivos em campo. Mas um pivô duplo funcionou bem para o USWNT quando o implementou nos últimos anos, e há maneiras de contornar isso sendo muito defensivo, como ter um perfil mais nº 8 (pense: Sam Mewis), que vai um pouco mais fundo para fornecer cobrir.

Hayes e a ex-técnica interina Twila Kilgore já experimentaram um zagueiro de três no ano passado, o que poderia servir ao USWNT ao colocar mais meio-campistas naturais em campo. A forma como essa unidade de meio-campo se encaixa pode ser decisiva para o triunfo na Copa do Mundo de 2027.