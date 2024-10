Ases pretendem recuperar a ‘vantagem’ contra Liberty, fazer história perdendo por 0-2

NOVA IORQUE – Para impedir que sua busca pelo terceiro campeonato termine, os Las Vegas Aces sabem que precisarão fazer algo que nenhum time da WNBA fez antes: recuperar de uma desvantagem de 0-2 em uma série melhor de cinco.

Os bicampeões em título perderam o jogo 2 da série semifinal contra o Nova York por 88-84 na terça-feira, o que significa que o resto dos jogos são obrigatórios. Começando sexta-feira em Las Vegas.

“Adoro estar nos livros de história, então é melhor tentar começar por aí”, disse Chelsea Gray, guarda dos Aces. “Essa será a nossa mentalidade.”

A multidão de 14.321 pessoas do Barclays Center, que incluía luminares como Alicia Keys, Carmelo Anthony e Gayle King, comemorou a vitória do número 1 do Liberty, que deu a Nova York uma vantagem de dois jogos na série. Mas outra espectadora que foi aplaudida pela multidão, a ex-guarda do Liberty, Teresa Weatherspoon, sabe por experiência própria que ainda há muito trabalho a ser feito.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Weatherspoon, recentemente demitido após apenas uma temporada como técnico do Chicago Sky, está entre os jogadores mais reverenciados da história do Liberty. Ela jogou pelo Nova York em quatro disputas pelo título de 1997 a 2002. O Liberty perdeu todas elas: a primeira em um jogo do campeonato na temporada inaugural da liga e as outras três na série. Então Nova York caiu novamente nas finais da WNBA no ano passado.

“Estar vencendo por 2 a 0 é ótimo, mas não ganhamos nada”, disse a guarda nova-iorquina Sabrina Ionescu. “Fizemos o que deveríamos fazer, que foi proteger o tribunal de origem.”

Os Ases número 4, entretanto, não fizeram o que esperavam. A técnica Becky Hammon disse que tentou evitar pedir tempo durante trechos do jogo porque não queria gritar de frustração com seu time. Mas algumas vezes ela o fez.

“Não estou bravo com os árbitros, não estou bravo com o New York Liberty”, disse Hammon, que levou os Ases a dois títulos em suas duas primeiras temporadas como treinador principal. “Estou bravo conosco por causa da quantidade de bandejas que estamos desistindo. Foi uma coisa no primeiro jogo, uma coisa no segundo jogo. não vai ganhar. Eles são bons demais.

“Fomos a melhor equipe no ano passado. Eles têm sido a melhor equipe este ano. Por causa de seus hábitos, da vantagem que tiveram durante todo o ano, de sua incrível atenção aos detalhes. Francamente, não tivemos o edge Agora, encontramos no mês passado, mas a sensação foi diferente do salto. [of this series].

“É por isso que a disputa de três é difícil. A liga inteira ficou chateada nos últimos oito meses – meus jogadores estão em comerciais e isso e aquilo. E sendo celebridades. E você se distrai. É por isso que é difícil. Natureza humana é uma distração.”

A guarda do New York Liberty, Sabrina Ionescu, dividiu a defesa dos Ases mais uma vez no Jogo 2. Imagens de Wendell Cruz-Imagn

Por outro lado, Hammon sabe o quão faminta Nova York está para ganhar o primeiro título da franquia. O Liberty já venceu cinco jogos consecutivos (incluindo a temporada regular) contra os Ases.

Ionescu, a escolha número 1 do Nova York em 2020, fez 24 pontos, 9 rebotes e 5 assistências na terça-feira. Isso se seguiu ao desempenho de 21 pontos e 5 assistências no jogo 1 no domingo.

“Tínhamos um esquema no jogo 1 que não fizemos”, disse Hammon sobre a tentativa de defender Ionescu. “E esta noite, eu simplesmente senti que não a mantivemos na nossa frente tão bem quanto provavelmente poderíamos.”

Uma das outras grandes preocupações de Hammon eram as rotações. Os Ases tinham 12, o que não é tão ruim no total, mas todos machucaram. Especialmente o último: faltando 10,1 segundos para o fim e os Ases perdendo por dois, o passe de Gray ricocheteou na companheira de equipe Kelsey Plum. Foi originalmente chamada de bola dos Ases, mas foi derrubada quando Nova York a desafiou.

Las Vegas foi forçado a cometer falta depois disso, com Ionescu fazendo dois lances livres e Breanna Stewart outros dois para selar a vitória.

“As reviravoltas realmente doeram no primeiro tempo”, disse Gray sobre os 11 que ocorreram nos primeiros 20 minutos. “Se mudarmos algumas dessas posses, será um jogo diferente no intervalo e não sairemos do buraco.”

A situação em que os Ases se encontram agora é assustadora. As equipes da WNBA com vantagem de 2 a 0 em séries melhor de cinco têm 18 a 0. Nenhum campeão anterior esteve em desvantagem na série 0-2 antes. Quatro campeões em título foram eliminados no passado, mas foram em séries melhor de três.

“Tudo começa com a nossa mentalidade desde o início”, disse Gray sobre como os Ases podem voltar. “Sendo o agressor em ambos os lados da quadra. Achei que havia muito mais vislumbres disso esta noite… no primeiro jogo, não tivemos nada. Mas serão necessários 40 minutos para podermos faça isso.”

E os Ases terão que fazer isso três vezes seguidas, ou Nova York irá para as finais da WNBA.