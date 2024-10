Ases terminam deslizamento de 5 jogos para Liberty para evitar raspagem no Jogo 3

LAS VEGAS – Para onde quer que Sabrina Ionescu, guarda do New York Liberty, olhasse na sexta-feira durante o ataque, havia defensores do Las Vegas Aces bem em cima dela.

“Eles não me deram a luz do dia”, disse Ionescu.

Las Vegas evitou a eliminação com uma vitória por 95-81 no jogo 3 da série semifinal da WNBA com Nova York. Isso se deveu, em grande parte, à melhoria da defesa e a um enorme sentido de urgência.

Ionescu ficou sem gols apenas uma vez em sua carreira na WNBA, em 2021, mas os Ases quase conseguiram isso na sexta-feira. Seus únicos pontos vieram em um lance livre após uma falta técnica dos Ases e uma cesta de 3 pontos, ambas no quarto período.

“A cada jogo da série as coisas têm mudado”, disse Ionescu. “Eles perderam dois jogos, o que me permitiu sair das telas e separá-los ofensivamente. Então, acho que neste jogo você foi capaz de ver os ajustes que eles fizeram – enviar dois ou três para a bola ao mesmo tempo e não me deixar conseguir nada fácil. . Geralmente havia três pessoas na minha cara, não importa o que acontecesse.”

A técnica do Aces, Becky Hammon, disse que deu à defesa de seu time um A-plus, especialmente contra Ionescu. O Liberty teve 38,8% de arremessos de campo, em comparação com 52,1% dos Aces.

“Acho que fomos proativos, apenas agitando e tentando deixar Sabrina desconfortável”, disse Hammon.

Entrando na sexta-feira, os Ases haviam perdido cinco jogos consecutivos contra o New York: os três primeiros da temporada regular e os dois primeiros jogos desta série no Brooklyn.

“A probabilidade de conseguirmos 6-0 contra eles este ano era pequena”, disse Ionescu. “Teria sido realmente impressionante; eles são campeões consecutivos. Ainda estamos a vencer por 2-1 e sempre recuperámos muito bem de uma derrota”.

Sabrina Ionescu, que teve média de 24,5 pontos nos primeiros quatro jogos dos playoffs do Liberty, ficou com quatro pontos em 1 de 7 arremessos na noite de sexta-feira. Foto de Ethan Miller/Getty Images

O Liberty, que teve um recorde de 32-8 na temporada regular, sabia de onde vinham os Ases na sexta-feira. Nova York estava na mesma posição no ano passado, quando as equipes se enfrentaram nas finais da WNBA. Os Ases venceram os dois primeiros jogos em casa, depois o Liberty venceu o jogo 3 em Nova York.

“É quando os times são mais perigosos, quando estão com as costas contra a parede e vão jogar tudo em você”, disse a atacante Breanna Stewart, que liderou o New York com 19 pontos. “Eles saíram e fizeram o que deveriam fazer esta noite. Nossas conversas no vestiário depois [were] temos que manter a cabeça erguida porque o jogo 4 está chegando muito, muito rapidamente.”

As equipes se encontrarão novamente na Michelob Ultra Arena às 15h ET (meio-dia horário local) de domingo. O jogo será transmitido pela ABC.

O Liberty espera que o padrão da batalha dos playoffs da última temporada com os Ases permaneça o mesmo: com a série terminando em quatro jogos. Isso levaria Nova York à sua sexta tentativa de vencer o campeonato WNBA.

Os Ases, por outro lado, esperam poder continuar o que seria uma recuperação histórica depois de perder por 0-2 em uma série, algo que nenhum time da WNBA fez, e continuar buscando uma terceira turfa.

A MVP da liga, A’ja Wilson, fez 19 pontos e 14 rebotes para Las Vegas. O trio de guardas titular dos Ases – Chelsea Gray, Kelsey Plum e Jackie Young – somou 54 pontos e 13 assistências.

“Defensivamente, estávamos muito presos”, disse Gray. “E ofensivamente, quando conseguimos [that kind of defense] e depois executar nosso contra-ataque e opções secundárias, não se trata apenas de layups abertos. Eles estão em seus calcanhares.”