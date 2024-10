Ashton Jeanty eclipsa 200 jardas novamente na goleada de Boise State

O candidato ao Troféu Heisman, Ashton Jeanty, foi responsável por 237 jardas multifacetadas e marcou dois touchdowns para levar o número 17 do Boise State à vitória por 28-7 sobre o Havaí na noite de sábado.

Jeanty, o principal rusher em toda a subdivisão do Football Bowl, teve o recorde da temporada de 31 corridas para 217 jardas. Foi o terceiro jogo nesta temporada que ele ultrapassou a marca das 200 jardas e o quinto de sua carreira. Ele também pegou três passes de 20 jardas.

“Tão orgulhoso de Ashton Jeanty, ele é um pai de guerra absoluto”, disse o técnico do Boise State, Spencer Danielson.

“Ele é o melhor jogador do país. Foram jardas difíceis. Eles são a defesa número um em nossa conferência por um motivo. Esses caras voaram por aí, tinham um ótimo plano de ataque e ele continuou lutando, continuou lutando. “

Jeanty, de 1,70 metro e 215 libras, correu para 1.248 jardas e 17 touchdowns em seis jogos nesta temporada, com média de 9,9 jardas por carregamento e 208 jardas por jogo no solo. Com seis jogos restantes na temporada regular, além de um provável bowl game para os Broncos, Jeanty continua no ritmo para desafiar o recorde de 2.628 jardas de Barry Sanders na FBS em uma única temporada.

Com seu excelente desempenho nesta temporada, Jeanty emergiu como um dos principais candidatos ao Heisman, que não é concedido a um running back desde Derrick Henry, do Alabama, em 2015.

Jeanty também é atualmente o favorito nas apostas de consenso para o Heisman e foi listado como +175 favorito para o prêmio na manhã de domingo na ESPN BET, à frente do quarterback do Oregon Dillon Gabriel (+375) e do quarterback do Miami Cam Ward (+600).

Os Broncos (5-1, 2-0 Mountain West) aumentaram sua seqüência de vitórias para quatro jogos desde a derrota por pouco para o então No. 3 Oregon em 7 de setembro.

Os Rainbow Warriors (2-4, 0-2) perderam quatro dos últimos cinco jogos.

Boise State coroou suas três primeiras posses com pontuações. Jonah Dalmas colocou field goals de 24 e 23 jardas em torno da corrida de touchdown de 54 jardas de Jeanty para colocar o Broncos em vantagem por 13-0 faltando 7:06 para o fim do primeiro tempo.

Jeanty encontrou uma brecha atrás do lado direito de sua linha ofensiva antes de saltar para o perímetro e passar intocado para a zona final. Foi sua sétima corrida para touchdown de pelo menos 50 jardas nesta temporada. Jeanty entrou no jogo com uma média de 10,9 jardas por carregamento e 206,3 jardas corridas por jogo.

Jeanty teve 93 jardas em oito corridas após um quarto e fez 15 corridas para 115 jardas no intervalo.

O placar do Havaí veio faltando 3:24 para o fim do segundo quarto, em um passe para touchdown de 28 jardas de Brayden Schager para Tylan Hines.

“Foi um jogo muito disputado. Achei que nossos caras estavam cara a cara com um time muito bom e quando as decisões são anuladas e não acontecem do seu jeito, você perde um pouco o ímpeto, mas estou orgulhoso de meus rapazes na luta e continuaremos tentando melhorar”, disse o técnico do Havaí, Timmy Chang.

Depois de um terceiro quarto sem gols, Boise State encontrou espaço para respirar com um passe de TD de 5 jardas de Maddux Madsen para Jeanty alguns minutos do período final. Madsen acertou Austin Bolt para um gol de 44 jardas nos minutos finais.

Madsen terminou 17 de 25 passes para 217 jardas.

“Foi uma grande vitória da equipe, (mas) não foi perfeita. Há muitas coisas que estou animado para ver e limpar, mas na estrada, com as viagens e todas as coisas, você tem tenho que encontrar maneiras de vencer jogos em nossa conferência e estou orgulhoso de nossa equipe”, disse Danielson.

A Associated Press contribuiu para este relatório.