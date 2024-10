Assista ao novo trailer de Francis Ngannou x Renan Ferreira antes do PPV Battle of the Giants do PFL

A PFL divulgou um novo trailer do retorno de Francis Ngannou ao MMA.

O ex-campeão peso pesado do UFC compete na jaula pela primeira vez em quase três anos ao enfrentar Renan Ferreira na luta principal do evento pay-per-view Battle of the Giants do PFL, no dia 19 de outubro, na Arábia Saudita.

Confira o trailer estilo Godzilla para a luta abaixo.

A luta mais recente de Ngannou no MMA aconteceu no UFC 270, em janeiro de 2022, onde ele derrotou Ciryl Gane por decisão unânime para manter o título. “O Predador” entraria no free agency e optaria por desocupar o título, deixar o UFC e assinar com o PFL. Depois de assinar com sua nova promoção, Ngannou entrou no mundo do boxe, perdendo por decisão dividida para Tyson Fury em outubro de 2023, e depois sofrendo um nocaute brutal contra Anthony Joshua em março.

Ferreira entra na luta mais difícil de sua carreira com uma sequência de quatro vitórias consecutivas, incluindo uma finalização de 21 segundos sobre o atual campeão peso pesado do Bellator, Ryan Bader, no PFL x Bellator em fevereiro.