Assista Ilia Topuria dizer a Max Holloway que ele estará ‘apagado pela primeira vez’ no UFC 308 em entrevista acalorada

Ilia Topuria e Max Holloway deram uma acalorada entrevista virtual cara a cara antes da tão aguardada luta principal do título dos penas do UFC 308, no final deste mês.

Anunciado jogada a jogada do UFC, Brendan Fitzgerald serviu como mediador para os dois headliners do card pay-per-view de 26 de outubro em Abu Dhabi. Topuria conquistou o título com um nocaute sensacional sobre o campeão de longa data Alexander Volkanovski no UFC 298, em fevereiro. “El Matador prevê um destino semelhante para Holloway.

“Vocês apagarão as luzes pela primeira vez”, disse Topuria a Holloway via ESPN MMA. “Confie em mim. Você se tornará um fã instantâneo. Você se tornará um fã instantâneo.

“E você já sabe como é quando precisa se recuperar. Você já tem sete derrotas profissionais. Eu tenho zero. Então você vai fazer isso mais uma vez, muito bem. Não tenho dúvidas sobre isso. Você é um grande exemplo disso.”

Holloway passou muito tempo rindo da confiança de Topuria, e como atual campeão do BMF após nocautear Justin Gaethje no UFC 300 em abril, “Blessed” tinha sua própria promessa para Topuria.

“Peguei donuts de muita gente, mano”, respondeu Holloway. “Espero que você goste de churros, porque você vai ganhar um em 26 de outubro, amigo.”

A confiança esmagadora de Topuria antes de sua luta contra Volkanovski se tornou uma das maiores histórias do UFC 298. O invicto rolo compressor cumpriu sua promessa de parar Volkanovski e trazer o ouro do UFC de volta à Espanha.

A confiança não diminuiu para Topuria, já que ele chamou Holloway de “velho” e planeja colocar Holloway no mesmo lugar que colocou seu oponente anterior.

“Já abri um lar para idosos”, disse Topuria. “Volk já tem o quarto dele, tenho outro para você. Então, vou colocá-lo aí depois de 26 de outubro.”

Uma coisa que Topuria disse que chamou a atenção de Holloway foi que o ex-campeão dos penas foi “obrigado” a levar a luta com ele. Holloway se opôs a isso, dizendo a Topuria que ele foi o primeiro nome que ele trouxe para a chefia do UFC.

“Você foi o primeiro cara que pedi”, disse Holloway. “Eu queria a luta mais fácil. Eu quero Ilia Topuria. Foi o que eu disse.

Topuria e Holloway estão prontos para sua batalha de grande sucesso pelo ouro dos penas. O atual campeão dobrou sua promessa de parar Holloway e espera que o campeão do BMF apareça em Abu Dhabi.

“Outubro. 26, a única coisa que vou fazer é apagar as luzes e depois festejar com todo o meu pessoal, com toda a minha equipe”, disse Topuria. “É isso que vou fazer. E ainda assim. … Não tenho dúvidas de que serei o primeiro a nocautear você, e nem quero que você confie nisso, porque se você está começando a confiar no que estou dizendo, você você não vai aparecer. E eu preciso que você apareça [for] a luta.”

“Eu vou aparecer, mano, eu apareço todas as vezes”, disse Holloway. “Você é fã há muito tempo, eu apareço todas as vezes.”