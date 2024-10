Assista Ilia Topuria e Max Holloway em uma discussão acalorada sobre a previsão de ‘ponto para baixo’ antes do UFC 308

As coisas estão esquentando entre Ilia Topuria e Max Holloway.

Antes do tão aguardado confronto pelo título dos penas do UFC, no UFC 308, neste sábado, em Abu Dhabi, os dois headliners apareceram na coletiva de imprensa de quinta-feira. Quando Holloway foi questionado sobre a previsão de Topuria de que usaria a icônica ponta para baixo do desafiante para iniciar a luta, Holloway não pareceu convencido.

“Apenas sintonize, não acho que ele mereça esse tipo de momento”, disse Holloway. “Ele teve aquele momento com Josh Emmett e alguém atirou, alguém derrubou alguém, alguém [held] alguém caído.”

Topuria interromperia Holloway e uma discussão acalorada começou, que você pode ver no vídeo abaixo.

Topuria coloca seu título em jogo pela primeira vez após nocautear brutalmente Alexander Volkanovski na luta principal do UFC 298, em fevereiro. Topuria está invicto como profissional ao ser a atração principal de seu segundo evento pay-per-view do ano.

Holloway parece se tornar bicampeão dos penas e provavelmente garantiu o nocaute do ano com sua última segunda finalização sobre Justin Gaethje para conquistar o título da BMF no UFC 300.