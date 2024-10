Assista Mike Tyson demolir almofadas em novas imagens de treinamento antes da luta de Jake Paul

Mike Tyson parece pronto para o retorno de grande sucesso ao ringue de boxe no próximo mês contra Jake Paul.

O ex-campeão dos pesos pesados ​​​​enfrenta Paul em 15 de novembro no AT&T Stadium em Arlington, Texas, sendo a atração principal de um evento transmitido pela Netflix para assinantes. A luta estava inicialmente marcada para julho, mas Tyson desistiu após sofrer uma emergência médica.

Com muitas perguntas sobre a idade de Tyson, de 58 anos, e a saúde geral, “Iron” fez uma tentativa de frustrar parte da imprensa negativa com uma sessão de treinamento de derretimento de almofadas, que postou no Instagram.

Tyson não compete em uma luta de boxe profissional há quase 20 anos, perdendo um nocaute técnico para Kevin McBride em junho de 2005, após não atender a campainha no round 7. Tyson voltou para uma luta de exibição com Roy Jones Jr. lutou sem decisão depois de completar oito rounds de dois minutos.

Depois de sofrer sua primeira derrota para Tommy Fury em fevereiro de 2023, Paul se recuperou com quatro vitórias consecutivas por nocaute. Em sua partida mais recente, Paul derrotou a estrela do BKFC Mike Perry na sexta rodada em julho.