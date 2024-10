Aston Villa 0-0 Man United (6 de outubro de 2024) Análise do jogo

O Manchester United empatou em 0 a 0 com o Aston Villa no domingo, em um jogo repleto de especulações sobre o futuro do técnico dos visitantes, Erik ten Hag, em meio ao pior início do time na era da Premier League.

O empate leva os homens de Unai Emery para a pausa internacional em quinto lugar na tabela com 14 pontos após sete jogos, enquanto o United está em 14º com oito pontos e ainda em busca da terceira vitória da temporada.

Sua contagem de pontos é a mais baixa do United nas primeiras sete partidas de uma campanha na Premier League e a mais baixa em qualquer temporada da liga desde 1989-90 (sete pontos), quando terminou em 13º sob o comando de Alex Ferguson – seu pior resultado na liga como técnico .

“Não foi perfeito, provavelmente não passamos a bola tão bem como gostaríamos, mas conseguimos um ponto contra uma boa equipa fora de casa”, disse o defesa do United, Jonny Evans, à Sky Sports.

O capitão do United, Bruno Fernandes, teve a melhor chance do jogo para qualquer um dos times, cobrando falta na trave de fora da área aos 68 minutos. Antony então errou o alvo no rebote e com a goleira Emi Martínez fora do gol.

O Manchester United de Erik ten Hag empatou em 0 a 0 com o Aston Villa na Premier League. Foto de Carl Recine/Getty Images

Jaden Philogene, do Villa, fez um gol espetacular nos acréscimos, depois que Matthijs de Ligt errou a bola de Morgan Rogers para o gol. O remate de Philogene parecia ir para a rede antes de Diogo Dalot se virar para bloquear com as costas. Emery enterrou a cabeça nas mãos, frustrado.

O péssimo início de temporada do United colocou Ten Hag de volta no centro das atenções e toda a liderança sênior do time – o coproprietário Jim Ratcliffe, o CEO Omar Berrada, o diretor esportivo Dan Ashworth e o diretor técnico Jason Wilcox – estiveram presentes no Villa Park. para o que muitos acreditavam ser um jogo crucial para o técnico.

A tarde foi uma história de equipes indo em direções diferentes, com o United tendo um começo historicamente ruim e o Villa aproveitando seu melhor início de campanha desde 2008-09 e saindo de uma vitória por 1 a 0 na Liga dos Campeões sobre o Bayern de Munique na quarta-feira.

O United jogou com muito mais confiança e união do que nas duas partidas anteriores – uma lamentável derrota por 3 a 0 para o Tottenham Hotspur no fim de semana passado, seguida de um empate por 3 a 3 na Liga Europa com o FC Porto na quinta-feira, que os viu desistir de dois gols. liderar.

Marcus Rashford, do United, quase errou, com o goleiro do Villa, Martinez, que foi forçado a uma defesa nos primeiros minutos do jogo, saltando para chutar por cima da trave logo após o intervalo.

Rogers chutou ao lado da rede do United no primeiro tempo.

O zagueiro do Villa, Ezri Konsa, mancou para o banco aos 12 minutos, depois de cair com uma lesão no tendão da coxa – um golpe para o Villa e para a Inglaterra, antes dos próximos jogos da Liga das Nações contra Grécia e Finlândia.

O United também perdeu o zagueiro Harry Maguire, que saiu mancando de campo no final do primeiro tempo.