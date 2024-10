Aston Villa se prepara para primeiro jogo ‘especial’ em casa da Liga dos Campeões

O técnico do Aston Villa, Unai Emery, disse que o primeiro jogo de seu clube em casa na primeira divisão do futebol europeu em 41 anos será uma ocasião “especial”, já que o Bayern de Munique visita o Villa Park na quarta-feira.

Villa foi uma das surpresas da Premier League sob o comando de Emery na temporada 2023-24, terminando em quarto lugar para se classificar para a Liga dos Campeões pela primeira vez desde a derrota nas quartas de final para a Juventus na competição de 1984, então conhecida como Copa da Europa.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

“Estamos muito felizes por enfrentar o Bayern aqui em casa e esperamos poder aproveitar amanhã e poder competir e mostrar o nosso melhor”, disse Emery em entrevista coletiva na terça-feira.

“É um jogo especial, especial para todos.”

O Villa defrontou o Bayern na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1982, vencendo por 1-0 e conquistando o prémio máximo do futebol de clubes no continente pela primeira e única vez na sua história.

“Quando se trata de uma nova competição, ficamos motivados e muito entusiasmados para jogar amanhã com nossos torcedores no Villa Park. Lembrando também da final que o Villa disputou contra eles há 42 anos”, disse Emery.

Unai Emery estava falando em uma entrevista coletiva à frente. Imagens de Cameron Smith/Getty

“Agora, neste momento do nosso processo, temos de tentar disputar mais um jogo. É claro que será contra uma das melhores equipas do mundo e a favorita, com outras três ou quatro, para vencer esta competição”.

Emery acumulou uma experiência considerável no futebol europeu durante passagens pelo Sevilha, Paris Saint-Germain, Arsenal e Villarreal – 188 jogos nos vários escalões das competições da UEFA.

Em total contraste, Vincent Kompany, no banco do Bayern, assumirá o comando do seu segundo jogo continental, depois de se transferir de Burnley para Munique numa mudança surpreendente durante o verão.

“Sua carreira é muito reconhecida como jogador”, disse Emery sobre seu homólogo. “Ele começou há dois ou três anos e trabalhou no Man City com Pep. [Guardiola] e ele teve sucesso tão rapidamente.

“Com a sua experiência e o trabalho com Guardiola, tudo o que vejo como treinador diz que ele terá um futuro muito bom”.

O Villa venceu o Young Boys confortavelmente em seu primeiro jogo da temporada na Liga dos Campeões, enquanto o Bayern derrotou o Dínamo Zagreb por 9-2.