Atlético 3-1 Leganés (20 de outubro de 2024) Análise do jogo

O atacante do Atlético de Madrid, Alexander Sørloth, marcou dois gols no segundo tempo, na recuperação da vitória por 3 a 1 sobre o visitante Leganes, na LaLiga, no domingo.

Sem vencer nos últimos três jogos em todas as competições, com uma série de exibições fracas, o Atlético teve de se recuperar de uma desvantagem de um gol, depois que o meio-campista camaronês Yvan Neyou deu ao Leganés a vantagem aos 34 minutos com um excelente chute no canto superior.

Sørloth empatou com um atrevido calcanhar aos 69 minutos, antes de Antoine Griezmann habilmente cruzar o goleiro para o fundo da rede 11 minutos depois, com Sørloth fechando a vitória com um chute à queima-roupa após um rebote profundo adicionado tempo.

O Atlético subiu para o terceiro lugar na classificação com 20 pontos, quatro atrás de Real Madrid e Barcelona, ​​que tem um jogo a menos e receberá o Sevilla ainda neste domingo.