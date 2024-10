Ator de ‘Joker 2’ por trás de final controverso ignora a raiva de Fanboy

“Joker: Folie à Deux” é oficialmente DOA – até mesmo desprezado por alguns espectadores – mas o ator no centro de uma das maiores queixas dos fãs tem uma pergunta… Por que tão sério?

O negócio é o seguinte… A tão aguardada sequência estrelada Senhora Gaga dar Joaquim Phoenix só arrecadou fracos US$ 20 milhões no fim de semana de estreia nas bilheterias nacionais… e pior ainda… Todd PhillipsO filme liderado por ele recebeu uma nota “D” sombria no CinemaScore.