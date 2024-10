Atualizações ao vivo do UFC 308 – resultados e análises de Topuria x Holloway

O invicto campeão peso pena do UFC, Ilia Topuria, faz a primeira defesa do título contra o ex-campeão Max Holloway na luta principal do UFC 308, na Etihad Arena, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Topuria (15-0) conquistou o cinturão em fevereiro com nocaute no segundo round sobre Alexander Volkanovski. Topuria está em terceiro lugar no ranking masculino peso por peso da ESPN.

Holloway (26-7), 10º colocado, que reinou de junho de 2017 a dezembro de 2019, venceu três lutas consecutivas, mais recentemente um nocaute sobre Justin Gaethje aos 4:59 do quinto round na luta de abril no peso leve.

Brett Okamoto, Andreas Hale, Jeff Wagenheim e Dre Waters detalham toda a ação do UFC 308.

Como assistir às lutas

Assista ao pay-per-view e às preliminares na ESPN+: Obtenha ESPN + aqui.

Há também o FightCenter, que oferece atualizações ao vivo para cada card do UFC.





Card de luta do UFC 308

ESPN + PPV, 14h horário do leste dos EUA

Campeonato peso pena: Ilia Topuria (c) x Max Holloway

Peso médio: Robert Whittaker x Khamzat Chimaev

Peso meio-pesado: Magomed Ankalaev x Aleksandar Rakic

Peso pena: Lerone Murphy x Dan Ige

Peso médio: Shara Magomedov x Armen Petrosyan

ESPN +, 10h horário do leste dos EUA

Peso meio-pesado: Ibo Aslan x Rafael Cerqueira

Peso meio-médio: Geoff Neal x Rafael dos Anjos

Peso leve: Mateusz Rebecki x Myktybek Orolbai

Peso Médio: Abus Magomedov x Brunno Ferreira

Peso pesado: Kennedy Nzechukwu x Chris Barnett

Peso galo masculino: Farid Basharat x Victor Hugo

Peso médio: Ismail Naurdiev derrotou. Bruna Silva

Peso meio-médio: Rinat Fakhretdinov derrotou. CarlosLeal

(c) = atual campeão

O adversário mais difícil de um lutador de MMA viajante no exterior? Dormir

Para grande parte do mundo, estar totalmente funcional no trabalho sem uma boa noite de descanso representa um obstáculo significativo. Felizmente, a maioria não precisa se preocupar em levar um soco na cara. Porém, para os lutadores que operam sem dormir bem, a margem de erro no local de trabalho é microscópica e pode ser a diferença entre uma vitória e acordar na tela. Poucos navegam tão bem nessas situações de viagem nada ideais quanto Max Holloway.

“Eu moro no meio do mar”, disse Holloway em entrevista a Megan Olivi, do UFC, enquanto se preparava para competir nos Emirados Árabes Unidos pela terceira vez. “Não importa o caminho que eu vá, é um longo caminho.”

Não existe jogo em casa para Holloway. Ele não luta no Havaí desde sua quarta luta profissional em 2011. Desde então, o atual campeão do BMF competiu fora de casa no UFC por 29 lutas profissionais em oito fusos horários.

Leia a história.

Ranking de lutas do UFC 308: Algum confronto supera Topuria x Holloway?

O discurso de vendas para o confronto pelo título dos penas entre Ilia Topuria e Max Holloway pode se ater a acontecimentos recentes. Pode começar e terminar no início de 2024. Uma luta para cada um – a mais recente de cada um deles – é tudo o que precisamos saber para ser vendido no confronto de sábado, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Para Topuria, aquela luta persuasiva ocorreu em fevereiro, quando ele arrebatou o cinturão com um nocaute que encerrou abruptamente o reinado de quatro anos de Alexander Volkanovski. Quanto a Holloway, sua venda difícil veio dois meses depois, quando ele autorizou talvez o maior nocaute da história do MMA ao mandar Justin Gaethje de cara para a tela faltando apenas um segundo para o quinto round de violência.

Leia a história.

Primeira olhada no UFC 308: grandes questões sobre Topuria-Holloway, o retorno de Chimaev, mais

Ilia Topuria aproveitou o momento no UFC 298 ao enfrentar um dos GOATs peso-pena, Alexander Volkanovski. Topuria destronou Volkanovski em fevereiro e se tornou o campeão dos 145 libras. Oito meses depois, Topuria enfrentará agora o outro peso pena GOAT, enquanto Max Holloway tentará reconquistar o título.

Andreas Hale, Brett Okamoto e Jeff Wagenheim oferecem suas primeiras reflexões, análises e previsões sobre o UFC 308.

Leia a história.

Melhores nocauteadores ativos de MMA em todas as categorias de peso

Talvez devêssemos colocar algo a mais em jogo quando Holloway desafiar Topuria no dia 26 de outubro. Além do campeonato peso pena do UFC, que tal também desempatarmos e proclamarmos o vencedor como o melhor artista de nocaute até 145 libras? Isso só pode acontecer, claro, se o cara que sai da jaula com o cinturão tiver garantido a vitória por nocaute. E será uma conquista significativa se acontecer, já que Topuria está invicto e Holloway nunca foi nocauteado em 33 lutas profissionais.

Leia a história.

Prêmios de meio de ano do MMA 2024: vencedores unânimes, finalizações raras e nocautes épicos

Nunca haverá um consenso sobre o “maior nocaute da história do UFC”, mas o nocaute de Holloway sobre Justin Gaethje no UFC 300 em abril pode ser a escolha mais popular. Parado no centro do octógono nos segundos finais de uma luta de cinco rounds, ele estava claramente vencendo e dormindo Gaethje – era tudo Holloway. Definiu Holloway como um lutador e uma pessoa. O fato de ter acontecido na categoria de peso na luta pelo título do BMF não poderia ter sido mais perfeito.

Leia a história.