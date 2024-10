Ausência de Pulisic e Pepi abre portas para outros jogadores da USMNT

O técnico dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, disse que a porta está aberta para novos jogadores jogarem contra o México na noite de terça-feira, no Estádio Akron, em Guadalajara, após a saída de cinco jogadores.

Marlon Fossey, Zack Steffen, Weston McKennie e Ricardo Pepi deixaram o acampamento dos EUA após a vitória por 2 a 0 sobre o Panamá no sábado devido a lesões, enquanto Christian Pulisic retornou ao AC Milan para evitar sobrecarga de trabalho.

Agora, Pochettino aproveitará o próximo amistoso como última chance de observar outros jogadores antes da próxima janela internacional, em novembro.

“É muito importante para os jogadores porque acho que todos queremos ter a oportunidade de jogar, de mostrar qualidade”, disse Pochettino na segunda-feira. “É verdade, é um problema porque acho que não podemos ter cinco jogadores que possam estar envolvidos com toda a nossa qualidade. Alguns jogadores que não podem estar envolvidos no último jogo contra o Panamá, e agora no México.

“É um pouco triste porque esses caras que trabalham aqui querem ajudar e jogar pelo time. Mas ao mesmo tempo quando uma porta se fecha, outra pode ser aberta, haverá a possibilidade de outro jogador jogar”.

Os Estados Unidos enfrentarão o El Tri em amistoso em solo mexicano pela primeira vez em 12 anos, vencendo o último confronto por 1 a 0, no Estádio Azteca, em 15 de agosto de 2012. O novo técnico destacou que jogar no exterior dará ao treinador equipe e jogadores a chance de aprender com o ambiente difícil esperado em Guadalajara, especialmente antes da Copa do Mundo de 2026.

Christian Pulisic, à esquerda, não jogará contra o México na terça-feira, após retornar ao AC Milan. Imagens Getty

“Para nós é mais um jogo para aprender, aprender em grupo para sentir as adversidades, para sentir que vamos competir”, disse Pochettino. “E é assim que aumentamos a nossa experiência e depois desenvolvemos a experiência para ser cada vez melhor e melhor.

“Para mim é sempre uma grande oportunidade de nos desafiarmos e de desafiarmos os jogadores.”

O técnico argentino espera um jogo difícil contra a equipe de Javier Aguirre, elogiando o técnico mexicano por sua vantagem competitiva antes de alertar os jogadores norte-americanos para anteciparem uma noite difícil.

“É claro que vai ser difícil. O México é um time magnífico, com um técnico excelente e muito bom, mas um time muito bom e um técnico muito bom, uma pessoa muito boa”, disse Pochettino. “E é claro que vai ser difícil, mas vamos aproveitar.

“Não há muitos treinadores que competem como ele, a capacidade, a inteligência emocional e a inteligência de gerir o grupo e depois do jogo para mim ele é um dos melhores, para mim é um grande cavalheiro, é um homem com muita experiência.

“Repito novamente sem querer, sem querer, talvez pareça que não quero analisar o México”, disse ele, “mas acho que quando pudermos competir no próximo mês na Copa das Nações e na Concacaf, acho que o abordagem é ‘como vamos competir amanhã?'”

Após o amistoso contra o México, os Estados Unidos se prepararão para enfrentar um adversário ainda a ser definido nas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf.