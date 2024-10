Áustria 5-1 Noruega (13 de outubro de 2024) Análise do jogo

O austríaco Marko Arnautovic marcou duas vezes na goleada da Noruega por 5 a 1 na Liga das Nações, no domingo, com os anfitriões mantendo o normalmente prolífico Erling Haaland quieto enquanto a defesa do capitão desmoronava ao seu redor no confronto do Grupo B3.

O resultado deixa Noruega, Áustria e Eslovénia, que derrotou o Cazaquistão por 1-0 fora, empatadas com sete pontos após quatro jogos. O Cazaquistão está na última posição da classificação com um ponto.

Haaland, que se tornou o maior artilheiro de todos os tempos da Noruega com dois gols na vitória em casa por 3 a 0 sobre a Eslovênia na quinta-feira, que o levou a 34 gols internacionais, acertou a trave aos seis minutos, mas foi o mais perto que ele esteve de marcar. um jogo unilateral.

Dois minutos depois de Haaland ter chegado perto, o capitão austríaco Arnautovic disparou um remate estrondoso por baixo da barra. Alexander Sorloth empatou aos 39 minutos, mas a Noruega voltou a ficar atrás quatro minutos após o intervalo.

Desta vez foi o defesa visitante Andreas Hanche-Olsen quem cometeu a culpa, inexplicavelmente mergulhando de cabeça no caminho de Christian Baumgartner para sofrer um pênalti que Arnautovic perfurou rasteiro para a direita de Orjan Nyland para restaurar a vantagem.

A Noruega desabou aos 58 minutos ao conceder três cabeceamentos suaves em 13 minutos para Philipp Lienhart, Stefan Posch e Michael Gregoritsch, que marcaram quatro minutos depois de entrar, para desgosto do técnico visitante Stale Solbakken.