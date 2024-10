Autópsia de Liam Payne revela revelações surpreendentes

TA comunidade musical e os seguidores de Liam Payne ainda estão em choque após seu trágico falecimento, ocorrido em um hotel no bairro de Palermo, em Buenos Aires. A autópsia realizada esta manhã na Morgue Judicial começou a desvendar as circunstâncias da sua mortemas muitas perguntas sem resposta permanecem, deixando seus admiradores nervosos.

Liam Payne postou um vídeo no Snapchat antes de sua morte

Resultados preliminares

O relatório forense revela que o ex-membro do One Direction morreu de “trauma múltiplo” que causou “hemorragia interna e externa”. Esta conclusão coincide com a queda de dez metros da varanda do seu quarto, mas o caso é muito mais complexo. Os especialistas antecipam que as análises toxicológicas e anatômicas patológicas serão fundamentais para entender sua condição nos momentos que antecederam o acidente.

Com a hipótese principal apontando para um possível suicídio Ministério Público nº 16 está reunindo depoimentos e provas. Os investigadores encontraram objetos reveladores no quarto, como uma garrafa de uísque, medicamentos e um pó branco que pode ser cocaína, sugerindo um contexto preocupante em torno de sua última noite.

À medida que a investigação avança, as homenagens de seus fãs não demoram a chegar. Dezenas de fãs se reúnem em frente ao hotel onde Liam estava hospedado desde domingorelembrando sua última apresentação ao lado de Niall Horan.