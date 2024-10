Avaliações do Liverpool: Núñez e Salah brilham na vitória sobre o Leipzig

O Liverpool continuou o seu início perfeito na UEFA Champions League na noite de quarta-feira, ao garantir uma vitória por 1-0 sobre o RB Leipzig, na Red Bull Arena.

A equipa da Bundesliga mostrou desde cedo porque é que era uma das equipas em boa forma na Europa, ao aproveitar melhor as trocas iniciais, e quase chegou à frente quando o remate de Benjamin Šeško desviou ao lado, após erro de Caoimhín Kelleher.

Darwin Núñez marcou o primeiro gol depois de dar o toque final ao cabeceamento de Mohamed Salah aos 27 minutos, quando os Reds assumiram o controle da partida a partir desse ponto, quase dobrando a vantagem por meio de Virgil van Dijk, cujo cabeceamento de escanteio foi defendido pelo ex-goleiro do Liverpool Péter Gulácsi.

Cody Gakpo esteve mais perto de aumentar a vantagem na segunda parte, mas foi impedido com uma defesa de Gulacsi que foi o catalisador para uma passagem melhor do Leipzig, que começou a entrar em algumas áreas promissoras.

Loïs Openda colocou a bola na rede pela segunda vez antes de a bandeira de impedimento ser hasteada, enquanto a defesa dos Reds foi obrigada a estar alerta, com muitas intervenções de Ryan Gravenberch e Ibrahima Konaté.

A vitória do Liverpool coloca o time em segundo lugar na fase do campeonato, atrás do Aston Villa.

Darwin Núñez marcou o golo da vitória sobre o RB Leipzig, mantendo o início perfeito do Liverpool na UEFA Champions League. (Foto de Edith Geuppert – GES Sportfoto/Getty Images)

Positivos

Os Reds continuam o seu início perfeito na Liga dos Campeões com três vitórias em três jogos. Seu desempenho em um jogo complicado fora de casa também valeu os três pontos, o que dá ao técnico Arne Slot muito o que refletir antes da partida do fim de semana contra o Arsenal em termos de seleção de times.

Negativos

O início de jogo do Liverpool foi lento e eles poderiam ter perdido por 1 a 0 em outra ocasião. A finalização também poderia ter sido melhor, mas o crédito também deve ser dado ao goleiro do RB Leipzig, Gulacsi.

Avaliação do gerente (1-10; 10 = melhor)

Slot Arne, 7 — Slot reagiu bem à pressão inicial do Leipzig e montou a sua equipa com um forte equilíbrio que manteve uma ameaça ofensiva ao mesmo tempo que permaneceu resoluto. Sua decisão de tirar Salah foi astuta, dada a importância da próxima partida, e ele também garantiu que Andy Robertson e Curtis Jones tivessem alguns minutos para continuar em sua forma recente.

Avaliações dos jogadores

GK Caoimhin Kelleher, 7 – O internacional da República da Irlanda teve uma atuação segura fora do erro que representou uma oportunidade para Sesko na primeira parte, defendendo Amadou Haidara em algumas ocasiões e mostrando confiança na sua área ao fazer cruzamentos. Uma defesa importante negou a Sesko no segundo tempo, mantendo o placar limpo do Liverpool.

DF Kostas Tsimikas, 7 – Tsimikas escolheu os momentos certos para avançar e participou do gol inaugural com seu cruzamento certeiro para Salah antes da finalização de Núñez. Ele também impressionou defensivamente, eliminando a posse de bola em diversas ocasiões.

DF Virgílio van Dijk, 7 – O capitão do Liverpool comandou bem a defesa durante todo o jogo contra a rápida linha de ataque do Leipzig e esteve perto de marcar com uma cabeçada poderosa de escanteio.

DF Ibrahima Konaté, 7 – Um desempenho notável de Šeško fez com que ele antecipasse rapidamente o perigo e o eliminasse, vencendo duelos contra Openda e Šeško. Uma exibição geral forte do internacional francês.

DF Trent Alexander-Arnold, 6 – Não foi tão preciso como de costume em seus passes e perdeu a posse de bola descuidadamente em diversas ocasiões. Trabalhou muito no flanco direito e defendeu bem contra vários ataques de Leipzig.

MF Ryan Gravenberch, 7 – Jogou de forma impressionante na 6ª posição, mas se destacou mais pelo trabalho defensivo. Fez um toque vital para parar um contra-ataque do Leipzig após uma bola na área e esteve sempre no lugar certo para interromper o jogo.

Alexis Mac Allister, 6 anos — Progrediu bem a bola no meio-campo e escolheu os momentos certos para aumentar o ritmo. Reservado severamente para mergulho depois que pareceu que houve contato. Acerte a trave depois de uma jogada impressionante com Dominik Szoboszlai.

MF Dominik Szoboszlai, 6 – Trabalhei duro e muitas vezes pressionei o Liverpool durante os períodos de posse de bola do Leipzig. Criou uma chance para Gakpo no primeiro tempo com um passe na hora certa, e quase conseguiu uma segunda assistência ao dispensar a bola para Mac Allister.

FW Cody Gakpo, 6 – Confiante em atacar os zagueiros e causou problemas ao Leipzig ao longo da partida, mas deveria ter marcado com seu chute de pé esquerdo, que foi defendido à queima-roupa por Gulacsi.

FW Darwin Núñez, 7 – Colocou o Liverpool na frente ao dar o toque final na cabeçada de Salah. Pareceu confiante durante toda a noite e teve o azar de não receber um pênalti após o que parecia ser uma falta de Willi Orbán.

FW Mohamed Salah, 7 – Registrou a assistência com uma cabeçada que encontrou Núñez no segundo poste. Saiu mais cedo do que o habitual, aos 64 minutos, para Luis Díaz.

Suplentes (jogadores introduzidos após 70 minutos = sem classificação)

Luis Díaz (Salah, 64″), 6 — Diaz poderia ter sido melhor em suas decisões em momentos em que perdeu a posse de bola, e também encerrou um notável contra-ataque do Liverpool depois que Openda colocou a bola na rede momentos antes.

Joe Gomez (Alexander-Arnold, 75″), N/R – Agressivo no desafio dos duelos e reagiu rapidamente ao perigo. Bem ligado a Szoboszlai no ataque.

Curtis Jones (Núñez, 75″), N/R – Contratado para ajudar a ver o jogo terminar e estava calmo com a posse de bola, raramente errando o pé com tomadas de decisão impressionantes em sua participação especial.

Andy Robertson (Tsimikas, 75″), N/R – Teve uma boa ligação com Gakpo quando foi apresentado e foi importante ao conduzir a bola durante os contra-ataques do Liverpool.