Avaliações do Liverpool: Sensacional Salah garante vitória contra o Bologna

O Liverpool somou duas vitórias em duas na Liga dos Campeões na noite de quarta-feira, ao derrotar o Bologna por 2 a 0, em Anfield.

Os anfitriões começaram bem quando um cruzamento preciso de Mohamed Salah encontrou Alexis Mac Allister, que aproveitou uma finalização simples para colocar os Reds em vantagem por 1-0.

Dominik Szoboszlai teve a próxima melhor oportunidade do Liverpool na primeira parte, com um remate que rematou ao lado, enquanto o Bologna foi perigoso em algumas ocasiões, acertando duas vezes na trave antes de Alisson ser obrigado a negar o golo a Kacper Urbanski.

A equipa da Serie A começou melhor na segunda parte, ao desfrutar de algumas fases promissoras de posse de bola que levaram a remates à baliza, mas quando os Reds recuperaram o controlo, Salah aumentou a vantagem com um belo remate em arco para o canto mais distante.

Positivos

Vitórias consecutivas significam que o Liverpool está em uma posição privilegiada para garantir um lugar entre os oito primeiros na fase da Liga dos Campeões. Uma exibição brilhante de Salah também foi coroada com um gol bem marcado. O meio-campo dos Reds também impressionou pelo trabalho defensivo.

Negativos

O Liverpool perdeu o controle do jogo em períodos que poderiam ter sido punidos em outra noite. O lance final também poderia ter sido melhor em alguns momentos, com diversas oportunidades de contra-ataque desperdiçadas.

Avaliação do gerente (1-10; 10 = melhor)

Slot Arne, 7 — Respondeu bem na segunda parte, quando o Bologna começou forte e cronometrou as suas substituições para ajudar a adicionar mais criatividade à sua equipa. O plano de jogo do Liverpool também os levou a ocupar algumas posições promissoras, apesar de não aproveitarem tanto quanto deveriam.

Avaliações dos jogadores

GK Alisson Becker, 7 – A defesa de Alisson contra Orlansky garantiu que o Liverpool chegasse ao intervalo com a vantagem sob controle. Negou Orsolini no segundo tempo com uma defesa bastante direta.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

DF Virgílio van Dijk, 6 – Desmaiou bem nas costas e pegou Bologna com uma troca impressionante para Salah, embora ele tenha recebido um cartão amarelo severo por um desafio que parecia ser acidental.

DF Ibrahima Konaté, 6 – Forte no desafio e bem posicionado para afastar o perigo regularmente, mas viu um cartão amarelo desnecessariamente por empurrar o seu marcador num canto de ataque.

DF Andrew Robertson, 6 – O internacional escocês teve pouco a ver com o Bolonha favorecendo o flanco oposto na maioria dos seus ataques. Trabalhou muito para apoiar a sua equipa em ambas as fases e acabou por ser substituído por Kostas Tsimikas aos 72 minutos.

DF Trent Alexander-Arnold, 6 – Alexander-Arnold teve alguns momentos positivos ao antecipar o jogo antes de fazer passes para áreas perigosas, mas precisou da ajuda de Alisson depois de ser desfalcado por Dan Ndoye no primeiro tempo.

MF Dominik Szoboszlai, 7 – Deveria ter feito mais para acertar o gol no primeiro tempo, depois de chutar ao lado do gol. Trabalhou muito no meio-campo na recuperação, mostrando boa força para recuperar a bola nos vários contra-ataques do Bologna. Aproveitou o seu ritmo para iniciar jogadas positivas ao conduzir a bola pelas zonas centrais, registando a assistência para o golo de Salah.

Alexis Mac Allister, 7 anos – Uma jogada na hora certa viu Alexis Mac Allister receber um cruzamento de Salah e colocar o Liverpool a vencer por 1-0. Fez diversas interceptações e lutou bem nos períodos em que os Reds estiveram sob pressão.

MF Ryan Gravenberch, 7 – Outra forte atuação de Gravenberch fez com que ele escolhesse os momentos certos para levar a bola pelas linhas do meio-campo, e ele se manteve calmo sob pressão para escapar da pressão do Bologna antes de avançar a bola.

Mohamed Salah, à esquerda, comemora com Kostas Tsimikas depois que o Liverpool venceu a segunda partida consecutiva da nova temporada da UEFA Champions League. Simon Stacpoole/impedimento/impedimento via Getty Images

FW Darwin Núñez, 6 – Segurou bem a bola enquanto liderava a linha e se recompôs para o primeiro gol do Liverpool, escolhendo Salah no espaço na preparação. Teve a bola na rede novamente, mas errou o tempo e foi marcado como impedimento.

FW Luis Díaz, 6 – Um jogo mais tranquilo de Luis Diaz do que o habitual, depois de uma recente forma impressionante, num jogo em que não teve muitas oportunidades para perturbar o seu marcador. Deveria ter feito melhor ao chutar ao cortar para dentro, mas perdeu o controle da bola.

FW Mohamed Salah, 8 – Uma ameaça regular pelo flanco direito e registrou uma assistência aos 10 minutos com uma excelente bola que permitiu a Mac Allister marcar de perto. Não muito longe com um chute de dentro da área logo após a marca de uma hora, e depois marcou de uma posição semelhante com um excelente remate no canto mais distante.

Suplentes (jogadores introduzidos após 70 minutos = sem classificação)

Diogo Jota (Núñez, 61″), 6 — Encontrou espaço para driblar em direção à área aos 74 minutos, mas foi rapidamente eliminado.

Kostas Tsimikas (Robertson, 72″), N/R — Bem articulado ao avançar pelo flanco esquerdo, onde o Liverpool conseguiu gerar várias oportunidades. Cartão amarelo por um desafio em que ganhou a bola, mas foi considerado perigoso pelo árbitro

Cody Gakpo (Diaz, 72″), N/R – Esticou o jogo com corridas diretas atrás da defesa, quase combinando com Salah para ter uma chance de gol, mas estava ligeiramente impedido.

Curtis Jones (Szoboszlai, 86″), N/R – Trabalhou muito durante o tempo em que esteve pressionando o meio-campo do Bologna, na tentativa de recuperar o gol tardio.

Conor Bradley (Alexander-Arnold, 85″), N/R – Entrada para Alexander-Arnold com o Liverpool tentando ver os minutos finais.