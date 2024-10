Avaliações do Man United: Eriksen e Onana deslumbram no sorteio do Fenerbahçe

A busca do Manchester United pela primeira vitória na UEFA Europa League esta temporada continua depois do empate 1-1 com o Fenerbahçe, em Istambul, na noite de quinta-feira.

A equipa de Erik ten Hag começou de forma perfeita no Estádio Sukru Saracolglu, com Christian Eriksen a completar uma bela jogada do United para colocar os visitantes em vantagem aos 14 minutos.

No entanto, eles não conseguiram aproveitar a vantagem e foram recuperados logo após o intervalo, quando Youssef En-Nesyri cabeceou de perto para empatar o placar.

As chances caíram para Matthijs de Ligt e Marcus Rashford no último terço do jogo, mas o United não conseguiu encontrar uma vitória tardia contra o time comandado por José Mourinho – que foi mandado para a arquibancada aos 15 minutos.

Como tal, os Red Devils somam apenas três pontos nos três primeiros jogos da Liga Europa nesta temporada, com grandes testes pela frente contra PAOK, Rangers e Bodo/Glimt.

Apesar de não ter vencido na competição até o momento, a equipe está atualmente na 21ª posição na tabela da Liga Europa, o que seria suficiente para se classificar para os play-offs da fase eliminatória.

O gol de Christian Eriksen fez dele um dos jogadores de destaque do Manchester United no empate de 1 a 1 com o Fenerbahçe. (Foto de OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Positivos

O United mostrou-se muito perigoso no contra-ataque, avançando com velocidade pelos flancos através de Rashford e Alejandro Garnacho. Na verdade, foi através de uma fuga rápida que Eriksen marcou o primeiro gol do jogo, que viu Garnacho, Joshua Zirkzee e o dinamarquês combinarem lindamente.

Negativos

Na ausência de Harry Maguire na defesa, o United ficou muito vulnerável aos cruzamentos. A velocidade e habilidade dos extremos do Fenerbahçe abriram espaço para bolas na área do United, que raramente foram defendidas por Victor Lindelöf e De Ligt.

Avaliação do gerente (1-10; 10 = melhor)

Erik dez Hag, 5 – Não, Bruno Fernandes significou que o técnico holandês foi forçado a ajustar um pouco seu plano tático, mas sua aposta de colocar Noussair Mazraoui na 10ª posição e Lisandro Martínez na lateral-esquerda não funcionou. Às vezes, ambos pareciam perdidos, o que não era uma boa aparência para Martinez, que assumiu o cargo de capitão do United.

Avaliações dos jogadores

GK André Onana, 8 – Fez uma defesa dupla impressionante para negar En-Nesyri à queima-roupa no primeiro tempo. No entanto, o jogador de 28 anos pouco pôde fazer em relação ao golo do marroquino na segunda parte.

Diogo Dalot, 6 – Uma atuação sólida do lateral-direito, que teve a nada invejável tarefa de enfrentar Allan Saint-Maximin. Ele enfrentou o desafio muito bem na maior parte do tempo e forneceu um apoio decente a Rashford no avanço.

DF Victor Lindelof, 5 – O sueco fez algumas intervenções vitais de última hora, mas poderia ter feito mais para evitar o empate do Fenerbache. Ele foi substituído por Casemiro aos 55 minutos.

DF Matthijs de Ligt, 6 — Foi pego de vez em quando, principalmente no primeiro tempo. No entanto, a sua distribuição foi precisa ao longo do jogo, ajudando os visitantes a construir com sucesso a partir da defesa.

DF Lisandro Martinez, 5 — Parecia muito desconfortável jogando como lateral-esquerdo. Martinez foi facilmente derrotado por seu homem logo após o início da partida, o que praticamente deu o tom para o que estava por vir.

MC Christian Eriksen, 8 – A estrela do United. O dinamarquês controlou o jogo a partir das zonas centrais, marcando o ritmo com a sua determinação em recuperar a bola e lançar ataques. Seu belo gol de longo alcance no primeiro tempo resumiu seus esforços.

MF Manuel Ugarte, 7 anos – Embora sua contribuição no terço final ainda deixe muito a desejar, não se pode questionar a importância defensiva do meio-campista. Ao lado do ritmo de trabalho geral, Ugarte defendeu um gol certo no primeiro tempo com um bloqueio notável dentro da pequena área.

Alejandro Garnacho, 7 – Uma ameaça constante pelo lado esquerdo para o United. Na verdade, foi a investida penetrante do argentino que levou ao golo inaugural de Eriksen, sendo a sua movimentação geral um problema particular para o Fenerbahçe, para o qual nunca encontraram uma solução.

MF Noussair Mazraoui, 5 – Colocado na 10ª posição na ausência do suspenso Fernandes, Mazraoui não arrancou nenhuma árvore. Seu produto final, especialmente em áreas perigosas, era um grande desperdício.

Marcus Rashford, 6 anos – Mostrou momentos de seu melhor brilho, mas assim como Mazraoui, ele faltou compostura no terço final – exemplificado por um terrível erro no segundo tempo a poucos metros de distância. O internacional inglês também recebeu cartão amarelo por falta tática.

FW Joshua Zirkzee, 6 – Consegui uma assistência para o primeiro gol de Eriksen, mas foi o melhor que pudemos para a chegada do verão. Durante grande parte do jogo, ele parecia muito isolado.

Suplentes (jogadores introduzidos após 70 minutos = sem classificação)

Casemiro (Lindelof, 55″), 6 — Estabilizou o navio no centro do parque para os visitantes, justamente quando parecia que o jogo poderia estar escapando deles.

Rasmus Højlund (Zirkzee, 55″), 7 — Substituiu o holandês e imediatamente adicionou um ponto focal ao ataque do United.

Anthony (Rashford, 73″), N/R – O brasileiro esteve ativo em momentos e ajudou a aliviar a pressão sobre a defesa do United, mas foi forçado a sair devido a uma lesão nos momentos finais.

Amad Diallo (Antônio, 89″), N/R – Substituiu o lesionado brasileiro nos descontos.